Fernando Roig Nogueroles: "El arbitraje ha sido sibilino, muy malo"

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Nogueroles, se mostr贸 muy cr铆tico con el colegiado neerland茅s Danny Makkelie y su "arbitraje sibilino y muy malo" en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Liverpool ingl茅s, frente al que cree que pagaron "el esfuerzo muy grande de la primera parte".

"Lo de Lo Celso me parece un penalti escandaloso, el portero se lo lleva por delante y no veo interpretaci贸n posible. Pero aparte de eso, que ha sido una jugada clave, creo que ha sido un arbitraje sibilino y desde el minuto uno, las peque帽as acciones siempre se han decantado a su favor", lament贸 Roig Nogueroles al micr贸fono de 'Movistar+'.

El dirigente dej贸 claro que no quer铆a que estas declaraciones se tomasen como "una excusa" porque tiene claro que el Liverpool es "un gran equipo" y que en la ida adem谩s de ser "muy superior, mereci贸 ganar por m谩s goles". "S贸lo que no creo que el 谩rbitro tenga nivel para este tipo de partidos", a帽adi贸.

Para el hijo de Fernando Roig, el colegiado no les pit贸 "tres faltas clara al borde del 谩rea en la primera parte", lo que les priv贸 de un recurso "muy importante" para haber hecho da帽o a los 'reds', y dej贸 claro que sus palabras "no" eran por un 'calent贸n' por la eliminaci贸n. "Hemos hecho un gran logro y la ilusi贸n no nos la quitado nadie. Nos hubiera encantado estar en Par铆s y es ya una proeza y un orgullo estar aqu铆. No es que est茅 'caliente' sino que el arbitraje ha sido muy malo", reiter贸.

Sobre el partido, recalc贸 que el Villarreal estuvo "60 minutos muy bien, siendo netamente superiores", pero que al final pagaron "el esfuerzo muy grande de la primera parte". "Jug谩bamos contra un gran equipo, se nos ha acabado la fuerza y hemos sufrido. Con su primer gol se ha puesto dif铆cil y enseguida ha venido el segundo y se ha acabado la eliminatoria", opin贸.

"Ellos son muy fuertes f铆sicamente, nosotros tambi茅n y hemos competido bien y durante muchos minutos. Hemos hecho un gran esfuerzo en la primera parte y creo que merecimos m谩s recompensa de la que hemos tenido", agreg贸 Roig Nogueroles.

De cara al futuro, el consejero delegado del conjunto castellonense dej贸 claro que quiere ser "un equipo competitivo y tener a los mejores jugadores", pero que tampoco pueden descuidar la faceta econ贸mica y que para ello tambi茅n es importante estar en Europa el a帽o que viene. "Ojal谩 podamos jugar la Liga Europa o la Liga Conferencia porque nos gusta jugar en Europa", sentenci贸.