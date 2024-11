Festival literario centroamericano alzará la voz contra las "dictaduras" con Serrat

El festival literario Centroamérica Cuenta, que se realizará en mayo próximo en Guatemala con la presencia del cantautor español Joan Manuel Serrat, promoverá las libertades y rechazará las dictaduras, afirmó la directora del evento cultural, la nicaragüense Claudia Neira.

"Una región con más dictaduras, con menos libertades y con más violación a los derechos humanos es una región que solamente vive con una camisa de fuerza y que únicamente crea éxodos de poblaciones", dijo Neira a la AFP.

"Creemos que es fundamental que, precisamente por lo que sucede en Nicaragua, esto sea un espejo de lo que hay que evitar para otros países y para la región", agregó.

El pasado 22 de noviembre, el Congreso de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que otorga al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, como "copresidenta", un control absoluto de los poderes del Estado.

"Los centroamericanos no podemos abstraernos" de la situación, consideró Neira, quien aseguró, no obstante, que "no son momentos definitivos ni permanentes".

Serrat estará en la charla inaugural porque "no solamente es un cantante, es un intelectual, es un pensador, es un demócrata", comentó.

El festival fue fundado en 2013 por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en España y despojado de su nacionalidad por el gobierno de Ortega.

Las obras de Ramírez, Premio Cervantes 2017, y de Gioconda Belli, escritora nicaragüense también exiliada en España, "siempre" vuelven a "esta tierra" porque hay una esperanza de que en un futuro haya "democracias consolidadas" en la región, apuntó Neira.

La capacidad de "poder seguir soñando e imaginando es lo que nos va a permitir en su momento, cuando podamos volver, seguir creando desde nuestros países", agregó.

El evento también apuesta a promover a Centroamérica como "un destino literario y que deje ya de ser esa región conocida por desastres naturales, por guerras civiles, por dictaduras", comentó Neira.

Durante el festival se realizarán talleres, presentaciones de libros, conciertos y charlas sobre democracia, derechos humanos y libertad de expresión.

La edición 2025 se realizará entre el 19 y el 24 de mayo y estará dedicada al fallecido guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio nobel de Literatura 1967. Será la segunda vez que se celebra en Guatemala, la primera fue en 2022.

