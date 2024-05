FinalSpark lanza la primera plataforma de investigación remota utilizando neuronas humanas para biocomputación

VEVEY, Suiza--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2024--

FinalSpark, una startup de biocomputación pionera suiza, ha lanzado la primera plataforma de la historia para que los investigadores globales puedan realizar experimentos de forma remota en neuronas biológicas in vitro. La plataforma permite un acceso ininterrumpido a 16 organoides del cerebro humano que tienen el objetivo de desarrollar el primer procesador viviente del mundo. Estos bioprocesadores, compuestos por neuronas vivas capaces de aprender y procesar información, consumen un millón de veces menos energía que los procesadores digitales tradicionales y, potencialmente, reducen el impacto ambiental asociado al uso creciente de computadoras.

Tres docenas de universidades ya han expresado interés en el uso de la plataforma. Como testimonio de nuestro compromiso con la colaboración, en FinalSpark hemos otorgado acceso gratuito a nueve instituciones con uso exclusivamente investigativo. A medida que crece la demanda de nuestra neuroplataforma, estamos preparados para escalar y satisfacerla, con el objetivo global último de construir el primer procesador viviente del mundo. “Creemos firmemente en que esta ambiciosa meta solo puede lograrse a través de la colaboración internacional”, afirma el doctor Fred Jordan, cofundador de FinalSpark.

Más detalles sobre la neuroplataforma y el proceso de postulación para instituciones de investigación en el sitio web de FinalSpark, https://finalspark.com/neuroplatform. Una publicación científica que detalla la neuroplataforma de FinalSpark, titulada “ Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing ” (Neuroplataforma abierta y accesible para investigación en computación wetware), también está disponible en el jornal Frontiers.

La convergencia de la IA, los recientes avances biológicos y las tecnologías de células madre han abierto nuevos horizontes en el campo de la biología sintética y la computación wetware. Con el lanzamiento de nuestra neuroplataforma, estamos a la vanguardia de este excitante camino. "Es un momento de mucha inspiración para ser investigador", señala el doctor Martin Kutter, cofundador de FinalSpark.

Acerca de FinalSpark

Fundada en 2014 y con sede en Suiza, FinalSpark está a la vanguardia de la innovación tecnológica y es pionera en el desarrollo de bioprocesadores, la próxima generación de procesadores digitales. Estos revolucionaros bioprocesadores utilizan neuronas humanas en lugar de procesadores digitales tradicionales, lo que marca un importante paso adelante en tecnología de procesamiento.

FinalSpark ofrece una neuroplataforma para permitir que las empresas realicen investigaciones remotas sobre tejidos neuronales ubicados en matrices multielectrodo (MEA), para una compatibilidad total con experimentos electrofisiológicos. Las estructuras neuronales tridimensionales tienen una larga vida útil, lo que las convierte en aptas para experimentos que se desarrollan durante varios meses.

