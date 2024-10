Florida se recupera de las montañas de arena arrastradas por dos huracanes consecutivos

BRADENTON BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Cuando un huracán se dirige a Florida, los residentes podrían pensar en vientos catastróficos, lluvia con potencial de causar daños y una peligrosa marejada ciclónica. Pero, ¿montones de arena que se tragan sus viviendas? Eso no lo tenían en mente.

Esa es la realidad de algunos luego de que los huracanes Helene y Milton azotaron la costa de Florida en el Golfo de México con impactos consecutivos en menos de dos semanas. La marejada ciclónica de hasta 3 metros (10 pies) llevó montañas de arena a las comunidades —en algunas zonas de 1,5 metros (5 pies) de altura o más.

La fina arena blanca ayuda a que las playas de Florida sean de las mejores del mundo. Pero los huracanes han convertido esa preciosa arena en una costosa molestia, debido a que la arena ha creado barreras literales para las labores de recuperación, y los propietarios de viviendas y municipios han tenido que excavar para poder acceder a los inmuebles.

“Nunca había visto arena como esto”, dijo Scott Bennet, un contratista que ha trabajado en la recuperación tras el paso de una tormenta desde el impacto del huracán Katrina en 2005. “Viento, lluvia, agua, pero nunca arena”.

La mañana siguiente a que el huracán Milton tocara tierra, las calles de Bradenton Beach, que se encuentra a una hora en auto al sur de Tampa, estaban llenas de bancos de arena de poco menos de un metro (un par de pies) de altura, que rodeaban algunas cabañas. Las vistas de la localidad playera de la antigua Florida no eran muy diferentes de las que se tienen después de una borrascosa ventisca en la región centro norte de Estados Unidos.

“La mejor forma para describirlo es como si recibieran de 4 a 6 pies (1,2 a 1,8 metros) de nieve en el norte”, comentó Jeremi Roberts, miembro del Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias que inspeccionó los daños ese día.

Más hacia el sur en el estado, Ron y Jean Dyer, dijeron que las tormentas llevaron 90 centímetros (3 pies) de arena a su edificio de apartamentos en Venice Island.

“La playa pasó por encima de todo”, comentó Ron Dyer.

Decenas de voluntarios armados con palas y carretillas tardaron dos días en sacar toda la arena de la piscina del edificio tras el paso del huracán Helene, pero Milton volvió a llenarla.

"No paraban de cavar y cavar y cavar y cavar... Estuvieron allí dos días haciéndolo", dijo. “Tuvimos que hacerlo todo de nuevo”.

___

Los periodistas visuales de The Associated Press Rebecca Blackwell y Ty O’Neil contribuyeron a este despacho. Kate Payne es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que envía a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.

