Foden defiende a un southgate bajo presión y dice que selección inglesa debe dar un paso al frente

BLANKENHAIN, Alemania, 4 jul (Reuters) - Phil Foden dijo que los futbolistas deben asumir parte de la culpa por las flojas actuaciones de la selección inglesa en la Eurocopa y que lo siente por el DT Gareth Southgate, que ha sido objeto de duras críticas.

La selección inglesa no ha mostrado todo su potencial en los cuatro partidos que ha disputado en Alemania, pero el gol de Jude Bellingham de chilena en el último suspiro y el tanto de cabeza de Harry Kane en la prórroga contra Eslovaquia le permitieron seguir en carrera.

Cuando se le preguntó por las críticas que ha recibido Southgate, especialmente por la tendencia del equipo a replegarse en lugar de presionar, el jugador de 24 años dijo que lo sentía por el entrenador.

"Los jugadores tienen que asumir parte de la culpa", declaró Foden a la prensa británica. "Hay que encontrar una solución a por qué el equipo no está funcionando (...) El seleccionador no puede hacer mucho. Te coloca en un sistema y te dice cómo tienes que presionar. Si no funciona así, tienes que solucionarlo".

Inglaterra enfrentará el sábado a Suiza en cuartos de final.

(Reporte de Lori Ewing; Editado en español por Javier Leira)

