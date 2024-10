Forex-dólar toca máximo de 2 meses y medio, con tasas y elecciones eeuu en el punto de mira

(Actualiza valores; cambia redacción)

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - El dólar alcanzó el martes su nivel más alto en dos meses y medio, prolongando su reciente alza por expectativas de que la Reserva Federal modere su senda de recortes de tasas de interés, mientras los inversores se posicionan de cara a unas reñidas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

* El billete verde lleva tres semanas consecutivas de subidas y va camino de su decimoquinta mejora en 17 sesiones, ya que una racha de datos económicos positivos ha reducido las expectativas sobre el tamaño y la velocidad de las rebajas de tasas de la Fed, impulsando al alza el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.

* El retorno de las notas a 10 años alcanzó el 4,222% en la sesión, su nivel más alto desde el 26 de julio.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran en un 91% la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de noviembre de la Fed, por un 9% de que no haya cambios. Hace un mes, la probabilidad de una reducción de al menos 25 puntos básicos ascendía al 50,4%.

* "Si los datos no hubieran sido sólidos en Estados Unidos, y desde luego si no lo hubieran sido en relación con el resto del mundo, no se habría producido esta divergencia entre lo que está haciendo la Fed y los demás bancos centrales, que son direcciones opuestas, al menos tonalmente, retóricamente, y eso es lo que está impulsando al dólar al alza", dijo Thierry Wizman, de Macquarie en Nueva York.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, subía un 0,04%, a 104 unidades, tras tocar 104,08, su nivel más alto desde el 2 de agosto. En lo que va de mes, el índice acumula un avance del 3,3%, en camino de registrar su mejor mes desde abril de 2022.

* La libra esterlina cedía un 0,06%, a 1,2976 dólares, y el euro bajaba un 0,04%, a 1,0811 dólares. Frente al yen, el dólar se apreciaba un 0,09%, a 150,96 unidades, tras avanzar hasta 151,10, su nivel más alto desde el 31 de julio.

* Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos también siguen impulsando los movimientos de las divisas, a medida que crecen las expectativas del mercado de una victoria del exmandatario republicano Donald Trump, que probablemente traería consigo políticas inflacionarias como los aranceles.

