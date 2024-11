Forex-el dólar frena su avance y el bitcóin se acerca a los 100.000 dólares

Por Brigid Riley

TOKIO, 21 nov (Reuters) - El dólar frenaba su escalada el jueves, en un momento en el que los operadores esperaban más claridad sobre las políticas propuestas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y trataban de cuestionar las perspectivas de un recorte menos agresivo de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Por su parte, el bitcóin se acercaba a 100.000 dólares, continuando su fulgurante escalada de las últimas semanas ante la esperanza de que Trump cree un entorno normativo más favorable para las criptodivisas. El bitcóin alcanzó un máximo histórico de 97.902 dólares el jueves, impulsado por la noticia de que la compañía de redes sociales de Trump estaba en conversaciones para comprar la empresa de comercio de criptomonedas Bakkt. En el momento de elaboración de este artículo ganaba un 2,54%, hasta los 96.860 dólares. El índice del dólar bajaba un 0,11%, a 106,49, pero mantenía la mayor parte de las ganancias de la sesión anterior después de que los inversores acercaran el índice del dólar frente a sus principales rivales al máximo de un año de 107,07 alcanzado la semana pasada. "Es difícil ir en corto con el dólar ahora mismo", dado que los inversores también están sopesando cada vez más la posibilidad de que la Reserva Federal no recorte los tipos el mes que viene, dijo el analista de mercados Matt Simpson de City Index. Esta confianza se vio impulsada por las fuertes oscilaciones de los precios de mercado, que actualmente sitúan las probabilidades de un recorte de tipos de la Fed en su reunión de diciembre en algo menos del 54%, frente al 82,5% de hace tan sólo una semana, según la herramienta FedWatch de CME. Una encuesta de Reuters mostró que la mayoría de los economistas esperan que la Fed recorte los tipos en su reunión de diciembre, con recortes menos profundos en 2025 de lo esperado hace un mes debido al riesgo de una mayor inflación por las políticas de Trump. El dólar ha subido más de un 2% desde las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos por las apuestas a que las políticas de Trump podrían reavivar la inflación y moderar los futuros recortes de tipos de la Fed. Al mismo tiempo, los operadores están evaluando qué significan para el resto del mundo las promesas de aranceles de Trump durante la campaña electoral, con Europa y China probablemente en la línea de fuego. "En este momento, estamos atrapados en una zona de espera y preocupación porque Trump está en medio de la formación de su gabinete", dijo Moh Siong Sim, estratega de divisas de Bank of Singapore. "Hay un montón de cosas que faltan allí en términos de comprensión", incluyendo el calendario y la magnitud de las políticas, y esos detalles no se conocerán hasta dentro de un par de meses más o menos, dijo. El euro subía un 0,09%, a 1,0554 dólares, tras caer un 0,5% el miércoles y volver hasta el mínimo de la semana pasada de 1,0496 dólares, su nivel más bajo frente al dólar desde octubre de 2023. Por otra parte, Ucrania disparó una andanada de misiles de crucero británicos Storm Shadow contra Rusia el miércoles, la más reciente nueva arma occidental que se le ha permitido utilizar contra objetivos rusos, un día después de que disparara misiles estadounidenses ATACMS. "El conflicto entre Rusia y Ucrania se está recrudeciendo, lo que está minando aún más la confianza hacia el euro junto con las perspectivas de aranceles comerciales", otra "señal alcista" para el índice del dólar dada la fuerte ponderación del euro, dijo Simpson, de City Index. La libra esterlina cotizaba a 1,2652 dólares, un 0,04% al alza. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el jueves que el banco central tendrá "seriamente" en cuenta los movimientos de los tipos de cambio a la hora de elaborar sus previsiones económicas y de precios. Ueda señaló que aún falta un mes para la próxima reunión de política monetaria del Banco de Japón, que se celebrará en diciembre, y añadió que para entonces habrá más información que digerir. El dólar cedía algo de terreno frente al yen y caía un 0,51%, a 154,63 yenes tras las declaraciones de Ueda.

El mercado está dividido acerca de la posibilidad de una subida en diciembre, en un contexto de reciente caída del yen hacia los mínimos de 38 años alcanzados en julio. La semana pasada, el yen superó la barrera de los 156 yenes por primera vez desde julio, lo que suscitó el temor de que las autoridades japonesas volvieran a tomar medidas para apuntalar la divisa nipona.

