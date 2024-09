Forex-el dólar recupera terreno tras la rebaja de tipos grande de la fed

(Actualizaciones a las 0440 GMT)

Por Rae Wee

SINGAPUR, 19 sep (Reuters) - El dólar estadounidense subía ampliamente el jueves, revirtiendo una breve caída inmediatamente después del recorte grande de los tipos de interés de la Reserva Federal que había sido descontado en gran medida por los mercados. El banco central estadounidense inició el miércoles su ciclo de flexibilización monetaria con una reducción de medio punto porcentual, mayor de lo habitual, que su presidente, Jerome Powell, dijo que pretendía mostrar el compromiso de los dirigentes monetarios de mantener una tasa de desempleo baja ahora que la inflación ha disminuido. Aunque la magnitud de la medida había sido anticipada por los inversores en parte debido a una serie de informaciones en los medios de comunicación que apuntaban en esa dirección antes de la decisión, desafió las expectativas de los economistas encuestados por Reuters, que se inclinaban por un recorte de 25 puntos básicos. Aun así, los mercados reaccionaron de la forma típica de "compra el rumor, vende el hecho", que mantuvo al dólar en primera línea en la sesión asiática, mientras recuperaba las pérdidas sufridas frente a sus homólogos en el periodo previo a la reunión de la Reserva Federal. Contra el yen, el dólar ganaba hasta un 1,2% para alcanzar un máximo intradía de 143,95 a principios de la sesión. En el momento de elaboración de este artículo cotizaba un 0,62% al alza, a 143,15 yenes. "Hubo un fuerte recorte de las posiciones cortas dólar/yen, ya que los mercados tomaron beneficios después de la Fed", dijo Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC. El franco suizo caía alrededor de un 0,3% hasta los 0,8487 por dólar, mientras que el euro bajaba un 0,01% hasta los 1,1117 dólares, alejándose de los máximos de tres semanas alcanzados en la sesión anterior. El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis pares, subió ligeramente a 101,03, tras haber caído a un mínimo de más de un año de 100,21 en la sesión anterior.

"Obviamente, hubo mucha volatilidad tras el anuncio, pero en términos de precios y de la información que se dio a conocer... en cierto sentido no es tan controvertido", dijo Rodrigo Catril, estratega senior de divisas de National Australia Bank (NAB). "Se ha acercado bastante a lo que el mercado ha estado valorando, en particular en términos de expectativas de —podría decirse que un poco más de 100— pero 100 puntos básicos de recortes de tipos esta vez y otros 100 el año que viene, y también un tipo terminal por debajo del 3%. Así que el panorama general... no es materialmente diferente". Los responsables de política monetaria de la Fed proyectaron el miércoles que el tipo de interés de referencia caería otro medio punto porcentual para finales de este año, un punto porcentual completo el año que viene y medio punto porcentual en 2026, aunque dijeron que las perspectivas tan lejanas en el futuro son necesariamente inciertas.

"Nuestra opinión es que el dólar se depreciará el año que viene. Se trata de una historia cíclica, no de una historia estructural", dijo Eric Robertsen, jefe mundial de análisis y estratega jefe de Standard Chartered en una mesa redonda con los medios de comunicación en Singapur el miércoles. "Creemos que el dólar se va a debilitar porque la Fed está relajando los tipos de interés y la economía mundial experimentará un aterrizaje suave, lo que suele ser un escenario benigno que tiende a ser negativo para el dólar". La libra esterlina caía un 0,04%, hasta 1,3208 dólares, tras alcanzar un máximo de 1,3298 dólares en la sesión anterior, su nivel más alto desde marzo de 2022. Esto se produjo a raíz de los datos del miércoles que mostraron que la inflación británica se mantuvo estable en agosto, pero se aceleró en el sector servicios estrechamente vigilado por el Banco de Inglaterra, reforzando las apuestas de que el banco central mantendrá las tasas de interés más tarde en el día.

"En lo que respecta al Banco de Inglaterra, las cifras de inflación de ayer muestran claramente que siguen preocupados o tienen problemas con la inflación y, en particular, que la inflación de los servicios sigue siendo demasiado alta", dijo Catril, del NAB.

"Así que esperar una relajación hoy por lo que ha hecho la Fed parece un poco difícil de creer".

Por otra parte, los dólares australiano y neozelandés se veían favorecidos por las sorpresas de los datos nacionales. Un informe de empleo favorable mostró que el empleo australiano superó las previsiones por tercer mes consecutivo en agosto, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable, lo que refuerza la opinión de que en el mercado laboral sigue habiendo poca mano de obra disponible. Ello contribuyó a la subida del dólar australiano un 0,44% hasta los 0,6794 dólares. Por su parte, el "kiwi" (divisa neozelandesa) subía un 0,07%, hasta 0,6212 dólares, tras conocerse que la economía neozelandesa se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre, un poco más de lo esperado (0,4%).

(Reportaje de Rae Wee; Edición de Christopher Cushing y Shri Navaratnam)

Reuters