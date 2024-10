Forex-el dólar roza máximos de siete semanas tras su semana más fuerte desde 2022

Por Stefano Rebaudo

7 oct (Reuters) - El dólar cotizaba el lunes justo por debajo de su nivel más alto en siete semanas, después de un repunte provocado por los sólidos datos de empleo estadounidenses del viernes y la escalada del conflicto en Oriente Medio.

* Las ganancias del dólar se produjeron tras un informe laboral en Estados Unidos que mostró su mayor aumento en seis meses en septiembre, una caída de la tasa de desempleo y sólidos aumentos salariales, apuntando a una economía resistente y obligando a los mercados a reducir el valor de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.

* "No vemos un motor para reconstruir las posiciones cortas estructurales en dólares en las próximas dos semanas", dijo Francesco Pesole, de ING. "Los mercados parecen haber renunciado a otro recorte de 50 puntos básicos y las cifras de inflación no deberían cambiar eso, y aunque la situación en Oriente Medio no se agrave aún más, el consenso parece ser que una desescalada material no es probable por ahora".

* El índice dólar subía un 0,05%, a 102,60 unidades, tras tocar el viernes un máximo de siete semanas de 102,69, con un avance semanal superior al 2%, el mayor en dos años. A principios de la semana pasada se situó algo por encima de 100.

* "El alcance del estímulo fiscal en China, que ayudaría sobre todo a las economías fuera de Estados Unidos, será uno de los principales factores que afectarán al dólar a corto plazo, junto con los datos macroeconómicos que pueden influir en la senda de la política de la Fed", dijo Lefteris Farmakis, estratega de divisas de Barclays.

* China está a punto de anunciar los detalles de su plan fiscal para impulsar la economía.

* En Oriente Medio, Israel bombardeó el domingo objetivos de Hezbolá en Líbano y la Franja de Gaza, en vísperas del primer aniversario de los atentados del 7 de octubre que desencadenaron la guerra. El ministro de Defensa israelí también declaró que todas las opciones estaban abiertas para tomar represalias contra Irán, su archienemigo.

* El euro cedía un 0,06%, a 1,0970 dólares, y el yen retrocedió levemente a 149,10 unidades por dólar, su mínimo desde el 16 de agosto, antes de reducir pérdidas y cotizar en torno a 148,60. Esta caída se suma al desplome superior al 4% que sufrió la semana pasada, el mayor desde principios de 2009.

(Reporte de Stefano Rebaudo y Vidya Ranganathan; editado en español por Natalia Ramos)

