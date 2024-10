Forex-el dólar se fortalece tras desmarcarse powell de las apuestas por un recorte agresivo

Por Kevin Buckland y Brigid Riley

TOKIO, 1 oct (Reuters) - El dólar estadounidense se fortalecía frente a sus principales pares el martes, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se opusiera a las apuestas de más recortes de tipos de interés a gran escala. El yen, por su parte, se estabilizaba en la zona media de su rango frente al dólar durante el último mes, tras dos días de volatilidad en los que los operadores evaluaron al nuevo primer ministro japonés y a su gabinete.

Por su parte, el dólar australiano se acercaba a su máximo del lunes, tras conocerse los datos de las ventas minoristas. Powell adoptó un tono más duro en un discurso en una conferencia en Tennessee, diciendo que el banco central de Estados Unidos probablemente seguiría con recortes de tipos de interés de un cuarto de punto porcentual en el futuro. "Este no es un comité que sienta que tiene prisa por recortar los tipos rápidamente", dijo. Los operadores siguen convencidos de que la Reserva Federal volverá a recortar los tipos en la próxima reunión de noviembre, pero redujeron las expectativas de una reducción de 50 puntos básicos (pb) al 35,4% desde el 53,3% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

"No se ha cerrado la puerta a un recorte de 50 puntos básicos, porque si los datos económicos se estancan, entonces tal recorte está justificado. Pero Powell piensa claramente que los mercados están demasiado entusiasmados" con los próximos recortes, dijo Matt Simpson, analista de mercado de City Index.

La Fed inició su ciclo de relajación con una reducción de medio punto, mayor de lo esperado inicialmente, el mes pasado. El discurso de Powell se produjo antes de una semana cargada de datos en Estados Unidos, incluido el índice manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento el martes y el informe no manufacturero el jueves, seguidos por las cifras mensuales de empleo potencialmente cruciales del viernes. Si los datos no manufactureros del ISM y el informe de empleo vuelven a superar las expectativas este mes, el dólar podría experimentar un "rebote decente" al alza antes de reanudar finalmente su senda bajista, dijo Simpson. El índice del dólar sumaba un 0,1%, hasta 100,82, a las 0403 GMT, tras subir un 0,3% el lunes. El billete verde subía un 0,45%, hasta los 144,27 yenes , tras pasar de un máximo de 146,495 yenes el viernes a un mínimo de 141,65 yenes el lunes. Shigeru Ishiba, que será confirmado como nuevo primer ministro de Japón el martes, es considerado por los mercados como un "halcón" (partidario de un endurecimiento monetario), a pesar de haber suavizado recientemente su retórica sobre la necesidad de normalizar la política monetaria. El viernes ganó la votación por el liderazgo de su partido en una de las contiendas más reñidas de la historia, y ahora intenta unificar el partido tras convocar unas elecciones generales anticipadas para el 27 de octubre. Las actas de la reunión de septiembre del Banco de Japón (BoJ) mostraron el martes que los responsables de política monetaria discutieron la necesidad de cautela sobre las subidas de tipos de interés a corto plazo, con escaso impacto en el mercado. "Con Kishida fuera e Ishiba dentro, parece que la continuidad de la política (monetaria) se mantiene", dijo Andy Ji, estratega de divisas para Asia de InTouch Capital Markets. "A corto plazo, esto significa que la tendencia moderada del Banco de Japón cuenta con el beneplácito del Gobierno, y la estrategia de intermediación actual del USDJPY es comprar en las caídas". El euro cotizaba no muy lejos del mínimo de una semana registrado el lunes, tras la caída de la inflación alemana al nivel más bajo desde principios de 2021, lo que impulsó las especulaciones sobre una nueva reducción de tipos este mes. El euro cotizaba prácticamente sin cambios, a 1,113575 dólares, tras caer hasta 1,1113 dólares en la sesión anterior. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo al Parlamento que "los últimos acontecimientos refuerzan nuestra confianza en que la inflación volverá al objetivo de manera oportuna", y esto debería reflejarse en la decisión de política monetaria del 17 de octubre. El dólar australiano ( ) subía un 0,09%, hasta los 0,69185 dólares, acercándose de nuevo al máximo de un año y medio de 0,6943 dólares alcanzado el lunes, después de que las ventas minoristas australianas repuntaran más de lo esperado en agosto. El "kiwi" (divisa neozelandesa) cotizaba a 0,6322 dólares , con una caída del 0,47%.

(Información de Kevin Buckland y Brigid Riley; edición de Jamie Freed y Kim Coghill; editado en español por Mireia Merino)

Reuters