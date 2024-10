Forex-el dólar toca máximos de seis semanas frente al yen, mientras la fed parece indicar calma

(Precios actualizados a las 0349 GMT)

Por Kevin Buckland

TOKIO, 3 oct (Reuters) - El dólar alcanzaba el jueves un máximo de más de seis semanas frente al yen, en un momento en que la solidez del mercado laboral estadounidense reforzaba las apuestas de que la Reserva Federal no se apresurará a recortar los tipos de interés. El yen se vio sometido a una fuerte presión vendedora después de que el miércoles, tras una reunión con el gobernador del banco central, el nuevo primer ministro japonés afirmara que el país no está preparado para nuevas subidas de tipos. El euro languidecía no muy lejos del mínimo de tres semanas alcanzado en la sesión anterior, después de que Isabel Schnabel, normalmente considerada una "halcón" (partidario de un endurecimiento monetario) del Banco Central Europeo, adoptara un tono moderado sobre la inflación, consolidando las apuestas a un recorte de tipos este mes. La divisa estadounidense, refugio seguro, experimentaba una demanda adicional mientras las tensiones en Oriente Próximo se calmaban tras el ataque con misiles balísticos de Irán a Israel, que provocó un juramento de venganza. El índice del dólar, que mide la divisa frente al euro, el yen y otros cuatro rivales principales, sumaba un 0,12% a 101,77 a las 0349 GMT, y anteriormente había alcanzado un máximo de tres semanas de 101,80. Según el informe de nóminas privadas ADP publicado el miércoles, hubo un aumento mayor de lo esperado de 143.000 puestos de trabajo en EEUU el mes pasado, aumentando las expectativas de una fuerte lectura de nóminas no agrícolas el viernes que podría ser fundamental para dictar el ritmo de flexibilización de la Fed. Actualmente, según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores tienen un 35,9% de probabilidades de que se produzca otro recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés estadounidenses el 7 de noviembre, después de que la Reserva Federal iniciara su ciclo de flexibilización con una reducción de gran magnitud el mes pasado. Esta cifra es inferior al 36,8% de probabilidades de un día antes, y al 57,4% de hace una semana, pero sigue pareciendo demasiado alta, según Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas del National Australia Bank. Aunque el informe ADP suele ser un mal indicador del informe de creación de empleo, los datos del miércoles "reducen las probabilidades de una caída excesiva de las nóminas", dijo Attrill. "Creo que si el informe de nóminas en general no es tan malo mañana por la noche, entonces veremos que la fijación de precios (para un recorte de 50 puntos básicos) será bastante significativa". El dólar subía un 0,26%, hasta 146,80 yenes, tras haber alcanzado 147,25 yenes por primera vez desde el 20 de agosto. En un discurso pronunciado en Nagasaki, el responsable de política monetaria del Banco de Japón, Asahi Noguchi, que disintió de la subida de tipos en julio, afirmó que el banco central debe ser paciente a la hora de normalizar su política. Está previsto que participe en una sesión de preguntas y respuestas a partir de las 0530 GMT. El miércoles, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, completó su cambio de postura de "halcón" monetario a "paloma" (a favor del relajamiento monetario): "No creo que nos encontremos en un entorno que nos obligue a subir más los tipos de interés". Tras asumir el cargo el martes, Ishiba convocó inmediatamente elecciones generales anticipadas para el 27 de octubre, cuatro días antes de la próxima decisión política del Banco de Japón. El nuevo primer ministro también ha dado marcha atrás en su apoyo a la subida de los impuestos de sociedades y de plusvalías. Shoki Omori, estratega de Mizuho Securities, afirmó que los comentarios extremadamente francos de Ishiba sobre la política monetaria constituyeron un "momento bastante sorprendente" y provocaron un aluvión de llamadas de clientes que se prolongó durante toda la noche tokiota hasta la mañana. "La interpretación más sencilla es que se trata de una estrategia electoral", destinada a impulsar el mercado bursátil antes de los comicios, dijo Omori, resumiendo las opiniones de los inversores con los que habló. "A corto plazo, el consenso parece ser tomar posiciones largas en el cruce USD/JPY". El euro retrocedía un 0,1% a 1,10345 dólares, situándose cerca del mínimo del miércoles de 1,10325 dólares, un nivel visto por última vez el 12 de septiembre.

Schnabel, del BCE, afirmó que cada vez es más probable que la inflación de la zona euro vuelva a situarse en el objetivo del 2%, abandonando su antigua advertencia sobre la dificultad de controlar los precios. Los operadores apuestan ahora en un 95% por un recorte de tipos de un cuarto de punto el 17 de octubre, e incluso hay algunos que estiman que puede haber una rebaja de 50 puntos básicos, según datos de LSEG. La libra esterlina caía un 0,13%, hasta 1,32485 dólares. El dólar australiano descendía un 0,33%, hasta 0,68635 dólares.

Tras la ofensiva iraní, las divisas sensibles al riesgo se han visto presionadas por el temor a que las represalias israelíes puedan desencadenar una guerra total. Los medios de comunicación israelíes dijeron que el gabinete había decidido una respuesta "dura", pero aún no había ultimado los detalles. "Los mercados son intrínsecamente malos a la hora de valorar el riesgo de cola", afirmó Attrill, del National Australia Bank.

"Esos acontecimientos son cosas que los mercados tratan como y cuando" suceden, dijo. "Los mercados son conscientes de ello, pero creo que se ciñen a su tarea, que es centrarse en los fundamentos económicos".

(Información de Kevin Buckland; editado por Jamie Freed; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters