Forex-el dólar y el yen muestran pocos cambios mientras el mercado aguarda al boj y la fed

Por Brigid Riley

TOKIO, 30 jul (Reuters) - El dólar y el yen se mantenían con pocas variaciones el martes, mientras los operadores esperaban las decisiones clave de los bancos centrales, que comienzan con las reuniones de política monetaria de mediados de semana del Banco de Japón y la Reserva Federal, que podrían marcar el tono de las próximas semanas. La divisa nipona se tomaba un respiro tras su reciente repunte, mientras el Banco de Japón comenzó el martes su reunión de dos días, tras haber subido más de un 2% frente al dólar la semana pasada. Una serie de factores han contribuido al fortalecimiento del yen desde el mínimo de 38 años de 161,96 frente al dólar alcanzado a principios de mes, entre ellos la caída de las bolsas mundiales y el aumento de las apuestas a que el banco central japonés suba los tipos de interés esta semana. Los mercados proyectan actualmente en un 63% la posibilidad de una subida de 10 puntos básicos.

El Banco de Japón ya ha anunciado sus planes de endurecimiento cuantitativo, con una postura intermedia que aboga por una reducción gradual a la mitad de sus compras mensuales de bonos a lo largo de un periodo de dos años. Pero persisten las dudas sobre si el Banco de Japón subirá los tipos el miércoles en medio de un tibio crecimiento económico. "El riesgo real del Banco de Japón es que no suba los tipos y que el yen se debilite, dada su tendencia a subestimar las expectativas en las últimas reuniones, y las esperanzas de una subida son bastante elevadas", afirmó Matt Simpson, analista de mercados de City Index. El billete verde avanzaba un 0,08% frente al yen y se situaba en 154,125. Si el Banco de Japón se abstiene de subir los tipos de interés, es probable que el dólar establezca un soporte a corto plazo en torno a los niveles actuales frente al yen, afirmó Andy Ji, estratega de divisas para Asia de InTouch Capital Markets. Aunque las expectativas de que se reduzcan los diferenciales de tipos de interés han contribuido a restar presión sobre el yen, Ji afirmó que el diferencial de rendimientos entre Estados Unidos y Japón, que sigue siendo amplio, "es otra razón por la que la subida del yen encontrará más resistencia". Se espera que la Fed se mantenga inmóvil el miércoles, aunque los mercados apuestan a que el banco central estadounidense comenzará a recortar los tipos en la siguiente reunión de septiembre. Los inversores estarán atentos a cualquier pista que el presidente de la Fed, Jerome Powell, pueda dejar caer sobre lo pronto que los responsables de política monetaria están dispuestos a recortar los tipos en su conferencia de prensa. Aunque la Fed no se reúne en agosto, Powell también podría utilizar la reunión de Jackson Hole de los banqueros centrales a finales de mes para preparar al mercado para un recorte de tipos, dando a los dirigentes monetarios más tiempo para evaluar los datos económicos. Eso incluye el informe de empleo de julio del viernes, con los responsables de la Fed cada vez más centrados en el potencial de daño al mercado laboral si mantienen los costes de endeudamiento por encima de la inflación durante demasiado tiempo. Pero no dar una señal clara de un recorte en septiembre esta semana podría conducir a un fortalecimiento de los rendimientos del Tesoro de EEUU y el dólar, dijo Simpson, de City Index. El índice del dólar, que mide la divisa frente a una cesta de pares, apenas variaba a 104,56. Mientras tanto, el primer recorte de los tipos de interés del Banco de Inglaterra desde 2020 pende de un hilo en medio de una mayor incertidumbre, en un momento en que los principales responsables de política monetaria no han hablado públicamente durante más de dos meses debido a las normas en el período previo a las elecciones del 4 de julio. La libra esterlina cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 1,2857 dólares, un 0,02% menos en el día. El euro subía un 0,05%, a 1,0824 dólares. Por otra parte, el dólar australiano subía un 0,09% frente al billete verde, hasta los 0,65555 dólares, a la espera de un informe clave sobre la inflación que se publicará el miércoles y que podría ser decisivo para una nueva subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia. El "kiwi" (divisa neozelandesa) avanzaba un 0,27%, hasta los 0,58915 dólares estadounidenses, alejándose de los mínimos multimensuales alcanzados el lunes. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin descendía un 1,08%, hasta 66.634,87 dólares.

(Reporte de Brigid Riley; edición de Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters