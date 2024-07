Forex-la volatilidad del yen mantiene en vilo a los mercados ante el riesgo de intervención

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 12 jul (Reuters) - Tras un comienzo volátil, el yen se debilitaba el viernes, ya que los operadores sopesaron la fuerte subida registrada tras la inesperada caída de los precios al consumo en Estados Unidos, lo que avivó las especulaciones de que Tokio había intervenido para alejar a la divisa de sus mínimos de 38 años. La divisa japonesa oscilaba entre las ganancias y las pérdidas en las primeras operaciones, antes de cotizar ligeramente a la baja. La última caída fue del 0,27%, a 159,27 por dólar. El jueves, tras la publicación del informe sobre la inflación de los precios al consumo, se disparó casi un 3%, hasta 157,40.

El principal diplomático de Tokio en materia de divisas, Masato Kanda, dijo el viernes que las autoridades tomarán las medidas que sean necesarias en el mercado de divisas, pero se negó a comentar si las autoridades habían intervenido. "Las intervenciones en el mercado de divisas deberían ser poco frecuentes en un mercado de tipos (de cambio) fluctuantes, pero tendremos que responder adecuadamente a la volatilidad excesiva o a los movimientos desordenados", dijo Kanda.

La habitual ausencia de comentarios oficiales sobre la intervención deja a los inversores con la duda, y la atención se centrará ahora en los datos que se publicarán a finales de mes y que mostrarán si las autoridades han intervenido o no. El diario Asahi, que basa su información en fuentes gubernamentales, dijo que las autoridades intervinieron en el mercado de divisas, mientras que un informe de Nikkei, que también basa su información en fuentes, dijo que el Banco de Japón llevó a cabo comprobaciones de tipos con los bancos sobre el euro frente al yen el viernes, lo que aumentó el nerviosismo del mercado. Moh Siong Sim, estratega de divisas del Bank of Singapore, dijo: "No es más que oportunismo... (y) los datos estadounidenses están haciendo el trabajo pesado". "Si intervinieron muestra su intención de poner un tope a la debilidad del yen". Tokio intervino a finales de abril y principios de mayo, gastando unos 9,8 billones de yenes (61.550 millones de dólares) para sostener la divisa. Sin embargo, desde entonces el yen ha superado esos niveles, tocando la semana pasada el mínimo en 38 años de 161,96 por dólar, al pesar la gran diferencia entre los tipos de Estados Unidos y Japón, con una caída de la divisa de más del 11% frente al dólar en lo que va de año. Esta diferencia ha creado una oportunidad de intermediación muy lucrativa, en la que los operadores toman prestado el yen a tipos bajos para invertir en activos valorados en dólares, obteniendo así una mayor rentabilidad, en lo que se conoce como "carry trade".

"Parece que hoy será un día volátil, con los mercados nerviosos por la intervención, pero el 'carry trade' sigue siendo muy atractivo para ponerse corto de yenes y el cambio en la historia fundamental es sólo marginal tras el IPC estadounidense más fresco de anoche", dijo Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas de Saxo.

IMPULSO DEL IPC La subida del yen se desencadenó después de que los datos del jueves mostraran que los precios al consumo en Estados Unidos cayeron por primera vez en cuatro años en junio, poniendo firmemente en marcha de nuevo la desinflación y manteniendo sobre la mesa un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. "El informe de inflación de Estados Unidos fue tan bueno como cualquier partidario de la relajación monetaria podría haber esperado", dijo Matt Simpson, analista de mercado de City Index, que señaló que los datos recientes sugieren que la economía de EEUU se está desacelerando. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran ahora en un 93% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en septiembre, frente al 73% anterior a la lectura del IPC. Los mercados prevén una relajación de 61 puntos básicos este año. Como consecuencia, el dólar ha estado a la defensiva, con el índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales, en 104,49, no lejos del mínimo de un mes de 104,07 que tocó el jueves. "Con la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en septiembre, podríamos ver un dólar más débil a corto plazo", dijo el director gerente de estrategia de inversión de OCBC. Menon, sin embargo, advirtió que el mercado está proyectando un ritmo más agresivo de recortes de tipos y señaló el riesgo que supone una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"Un resurgimiento de las expectativas de inflación si gana Trump podría hacer que la Fed actuara con cautela el año que viene". Por otra parte, el euro se mantenía en 1,087 dólares, justo por debajo del máximo de un mes de 1,090 dólares alcanzado el jueves. La libra esterlina rondaba el máximo de casi un año alcanzado el jueves, y cotizaba a 1,29075 dólares en el momento de elaboración de este artículo y después de que los datos mostraran que la economía británica creció más rápido de lo esperado en mayo, lo que podría reducir las posibilidades de un recorte de tipos en agosto.

(1 dólar estadounidense = 159,2200 yenes)

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; editado por Sam Holmes y Kim Coghill; editado en español por Mireia Merino)

Reuters