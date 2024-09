francesa víctima de violación colectiva acusa al marido y otros sospechosos de "degenerados"

(Actualiza con testimonio de la víctima. Cambia redacción)

Por Marc Leras

AVIÑÓN, Francia, 18 sep (Reuters) -

Gisele Pelicot, quien fue drogada y violada por decenas de hombres reclutados por su marido, afirmó el miércoles que "el perdón no existe", rechazando las afirmaciones de él y de uno de sus principales cómplices de que se arrepentían de haber hecho daño a las mujeres que amaban.

El juicio contra Pelicot y otros 50 hombres acusados de violar a su esposa ha conmocionado al mundo, además ha desencadenado protestas en toda Francia en apoyo de Gisele Pelicot, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual.

Dominique Pelicot, de 71 años, también está acusado de haber violado a la mujer de Marechal en su domicilio tras drogarla, con la colaboración de su marido.

Gisele Pelicot insistió en un juicio público para intentar desenmascarar a su exmarido y a los 50 hombres a los que se le acusa de haber invitado a violarla en un pequeño pueblo del sur de Francia.

"Hoy el perdón no existe", dijo Gisele Pelicot ante el tribunal mientras describía cómo su exmarido había tomado amantes sin ocultárselo, y se defendía de algunas de las críticas vertidas contra ella.

"Me he sentido humillada en esta sala. Me han llamado alcohólica, conspiradora del señor Pelicot", dijo, añadiendo que su vida había quedado "destrozada" durante 10 años.

"En el estado en que me encontraba, no podía responder en absoluto. Estaba en estado comatoso; los videos lo demuestran".

La hija de los Pelicot, Caroline, cuyas fotografías fueron encontradas en los dispositivos de su padre junto con imágenes de su madre siendo violada, estaba al borde de las lágrimas en la sala mientras su madre hablaba.

Dominique Pelicot ha negado haber drogado o abusado sexualmente de Caroline.

El martes ante el tribunal, Dominique Pelicot admitió haber orquestado la violación masiva de su ahora exesposa, pidió perdón y dijo que, en última instancia, esperaba recuperar a su expareja, quien solicitó el divorcio tras enterarse por los investigadores de las violaciones.

Imitación

Marechal, el socio de Pelicot, reconoció el miércoles haber imitado los abusos con su propia pareja, de lo que culpó a su mentor y a una infancia problemática.

La policía dijo que Jean-Pierre Marechal, de 63 años, colaboró con Pelicot para drogar y violar a la esposa de Marechal, Cilia, tras conocerse en un sitio web que ya fue cerrado.

Marechal describió cómo él y sus hermanas sufrieron abusos sexuales a manos de su padre, y dijo que fue Pelicot quien desató su demonio interior.

"Me arrepiento de mis actos. Amo a mi mujer", dijo Marechal en la sala. "Si no hubiera conocido al señor Pelicot, nunca habría cometido este acto".

Marechal no está acusado, sin embargo, de violar a Gisele Pelicot, que se espera que declare más tarde el miércoles.

Los fiscales dicen que Marechal conoció a Pelicot en una página web llamada Coco, donde Pelicot compartió con él imágenes de las violaciones de su mujer por los hombres que había reclutado, describiendo cómo la había drogado.

Marechal dijo en la sala que se topó con el sitio web por casualidad y que al principio se negó a aceptar la petición de Pelicot de violar a su esposa. Los fiscales afirman que Pelicot drogó a la esposa de Marechal y la violó mientras su marido observaba. (Reporte de Marc Leras; Redacción de Makini Brice; edición en español de Javier López de Lérida)

