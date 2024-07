Francia apunta alto en competencia de bmx durante los juegos olímpicos

Por Julien Pretot

PARÍS, 8 jul (Reuters) - En los Juegos Olímpicos de París, los corredores franceses de BMX esperan conseguir por fin en su pista de casa el mismo éxito que han tenido durante tanto tiempo en los campeonatos mundiales, cuando las bicicletas rueden en Saint-Quentin-en-Yvelines en agosto.

Aunque este deporte nació en California en la década de 1960, los franceses dominan el BMX y desde 1982 han acumulado 50 medallas de oro en todas las categorías de los campeonatos mundiales, cuatro más que los estadounidenses.

En los mundiales del año pasado, cinco franceses compitieron en la final de ocho ciclistas y arrasaron en el podio, con un 1-2-3 a nombre de Romain Mahieu, Arthur Pilard y Joris Daudet.

Sin embargo, Pilard solo ha sido seleccionado como suplente, ya que los entrenadores favorecen al campeón mundial de 2018 Sylvain Andre, que terminó cuarto en la final de Tokio junto a Mahieu (6º) y Daudet (7º).

"La competición es intensa, pero sana", dijo Andre, de 31 años. "Y eso es exactamente lo que nos mantiene alerta. A los más veteranos nos obliga a elevar nuestro nivel mínimo de rendimiento, nos empuja a seguir en el juego".

Otra de las aspirantes en BMX será Alise Willoughby, la estadounidense de 33 años que se colgó la plata en Río y este año sumó sus dos títulos mundiales de 2017 y 2019.

"Creo que me he demostrado a mí misma y a los que me rodean que todavía estoy en la cima de mi juego", dijo.

Mariana Pajón, la "Reina del BMX", ha descendido en la clasificación mundial, pero la colombiana volverá a ser una corredora a tener en cuenta en París tras haber ganado la medalla de oro en Londres y Río, además de la de plata en Tokio.

"Cada vez que me subo a la bicicleta, lo hago con el corazón y con la ilusión de dejar bien alto el nombre de Colombia", dijo Pajón, de 32 años. "Estos Juegos Olímpicos son una nueva oportunidad para demostrar que los límites sólo existen en la mente".

En BMX estilo libre, que hizo su debut olímpico en Tokio, los pilotos realizarán acrobacias para conseguir medallas en el parque urbano de la Plaza de la Concordia. (Reportaje de Julien Pretot; editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters