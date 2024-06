Francia comienza la Eurocopa sin olvidar la crisis política; Ucrania pensando en la guerra

Kylian Mbappé debía ser protagonista en la Eurocopa por sus goles, pero lo ha sido por su posicionamiento "contra los extremismos" ante la crisis política francesa que se ha invitado a la concentración de los 'Bleus' en Alemania, donde este lunes también debutará Ucrania, que sigue inmersa en una guerra contra Rusia.

La inestabilidad política en Francia fue ganando protagonismo en la concentración de los franceses en Paderborn en los últimos días, lo que llevó incluso a la federación a pedir "neutralidad" a los futbolistas, pero el ya jugador del Real Madrid decidió no esconderse y, aunque no se posicionó a favor o en contra de ninguna opción, su mensaje fue muy claro.

"Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país (...) Vemos que los extremismos están a las puertas del poder, tenemos la ocasión de decidir el futuro de nuestro país", explicó en conferencia de prensa desde Düsselford, donde Francia debutará este lunes contra Austria (19h00 GMT).

- "Contra los extremismos y las ideas que dividen" -

Mbappé llamó a votar en las elecciones legislativas, convocadas para el 30 de junio y el 7 de julio (doble vuelta) tras la victoria de la extrema derecha en los comicios europeos de hace una semana. "No me gustan los extremismos ni las ideas que dividen".

"Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. La situación es más importante que el partido de mañana. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden", añadió contundente.

Pese a la importancia del momento y al menos por unas horas, Mbappé y sus compañeros deberán olvidar la situación en su país para concentrarse en el debut contra Austria para no llevarse un susto en el caso de que la política siga ganando terreno al fútbol e hipoteque las aspiraciones de sumar un tercer título continental a los logrados en 1984 y 2000.

- Reivindicarse antes de su llegada a Madrid -

Mbappé debe reivindicarse también con el balón tras un discreto final de temporada, donde no pudo despedirse del París SG con el ansiado título de la Liga de Campeones, al no superar las semifinales frente al Dortmund.

El ya delantero del Real Madrid, además, se ha perdido varios entrenamientos por molestias, pero el seleccionador Didier Deschamps confía en Mbappé y en su guardia pretoriana (Griezmann, Giroud, Tchouaméni, Camavinga, Rabiot) para superar a una Austria que promete dar pelea.

El plato principal de la jornada del lunes tendrá como entrante el Bélgica-Eslovaquia (16h00 GMT), la ocasión de ver a unos 'Diablos Rojos' en proceso de renovación de la mano de Domenico Tedesco, aunque se mantienen como líderes del equipo Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, supervivientes de la 'Generación Dorada'.

Y como aperitivo, los aficionados al fútbol tendrán un emotivo Ucrania-Rumanía (13h00 GMT), con los jugadores ucranianos contando con el apoyo de todo un país que lucha desde hace más de dos años contra el invasor ruso.

- Pendientes de las noticias del país -

"Es difícil estar aquí cuando oyes las noticias de casa. Cuando te despiertas por la mañana, te preguntas cómo lo han pasado nuestras familias o nuestros amigos", explicó el domingo el defensa Illia Zabarnyi.

Las estrellas de la selección ucraniana, como el portero del Real Madrid Andryi Lunin y el centrocampista del Chelsea Mikhailo Mudryk, publicaron la semana pasada un video impactante, con imágenes de sus ciudades de origen, totalmente destruidas u ocupadas.

La Eurocopa vivió este fin de semana sus primeros incidentes al margen del fútbol. El sábado medio centenar de italianos fueron detenidos cuando buscaban pelea con hinchas albaneses y el domingo siete serbios fueron arrestados por su implicación en incidentes con aficionados ingleses en las horas previas al duelo disputado en Gelsenkirchen.

Y en Hamburgo, horas antes del Países Bajos-Polonia, un alemán de 39 años fue reducido por la policía cuando amenazaba con atacar con un pico y un cóctel Molotov, aunque los investigadores no han encontrado de momento elementos que vinculen este incidente con el torneo.

Bur-mcd/zm

AFP