Francia confía en poder de gol de sus delanteros pese a sequía en la euro

PADERBORN, Alemania, 27 jun (Reuters) - La selección de Francia confía en que sus atacantes rindan en la fase eliminatoria de la Eurocopa, mientras que los defensas están satisfechos con su trabajo en los tres primeros partidos, declaró el jueves el central William Saliba.

Francia no ha marcado ningún gol de jugada en sus últimos cuatro encuentros, incluido el amistoso de preparación en casa ante Canadá. Sus dos goles en la Eurocopa fueron un tanto en propia puerta contra Austria y un penal transformado por el capitán Kylian Mbappé ante Polonia.

"Es cierto que no marcamos muchos goles en la fase de grupos. Cuando no marcas mucho, tienes que estar concentrado", dijo Saliba en rueda de prensa. "Pero puede pasar cuando juegas al más alto nivel. Pero no tengo ninguna duda de que en octavos de final los atacantes cumplirán".

"Está claro que tenemos que ser más peligrosos en las jugadas a balón parado, sobre todo yo. Creo que ni siquiera he tocado una, así que podemos hacerlo mejor".

En defensa, sin embargo, Francia sólo encajó un gol, ante Polonia.

"Estoy contento a nivel personal. Como defensa, uno se alegra cuando no te convierten mucho. (El guardameta) Mike (Maignan) también nos ha salvado mucho. Defensivamente, estamos bien, aunque siempre podemos hacerlo mejor", añadió Saliba.

En octavos de final, Francia chocará el lunes contra Bélgica, y es probable que enfrente a un duro examen, sobre todo con la presencia física de Romelu Lukaku.

"Creo que no hay muchos defensas a los que les guste jugar contra Lukaku. Pero no tenemos elección, así son las cosas", declaró Saliba.

"Estamos preparados para ganar, no tenemos otra opción, si perdemos nos vamos a casa. Sabemos que no va a ser fácil, son un equipo muy bueno con grandísimos jugadores", agregó.

(Reporte de Mark Gleeson; Editado en español por Javier Leira)

Reuters