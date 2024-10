Francia considera "grave" la decisión de Israel de declarar "persona non grata" a jefe de la ONU

Francia lamentó este jueves la "injustificada, grave y contraproducente decisión de Israel" de declarar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, "persona non grata".

París "reafirma su pleno apoyo y toda su confianza" a Guterres y subraya que la ONU desempeña "un papel fundamental para la estabilidad" en Oriente Medio, según un comunicado de la diplomacia francesa.

Israel declaró el miércoles "persona non grata" al ex primer ministro portugués por no condenar, en su opinión, "de forma inequívoca" el ataque balístico de Irán a territorio israelí la víspera.

Tras el ataque de Irán a Israel con cerca de 200 misiles la noche del martes, el jefe de la ONU reaccionó condenando "la ampliación del conflicto en Oriente Medio", y la dinámica de "escalada tras escalada".

"Esto tiene que parar", agregó Guterres, quien ha pedido reiteradamente un cese del fuego en los combates de Israel contra el grupo islamista Hamás en Gaza y sus aliados de Hezbolá en Líbano.

Tjc/avl

AFP