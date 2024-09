Francia continúa a la espera de que se nombre a un primer ministro

Francia continúa este miércoles a la espera de saber quién será su próximo primer ministro, casi dos meses después de que se celebraran legislativas que condujeron a un bloqueo político, mientras el presidente Emmanuel Macron continúa buscando un candidato.

Emmanuel Macron convocó elecciones legislativas de manera inesperada en junio con el objetivo de obtener una "aclaración" del panorama político tras la victoria de la ultraderecha en los comicios europeos.

Pero el resultado sumió a Francia en un bloqueo político. Los tres bloques surgidos de los comicios --izquierda, centroderecha y extrema derecha-- quedaron lejos de la mayoría absoluta de 289 diputados.

Desde hace días, el presidente encadena contactos para intentar sacar al país del estancamiento.

Según fuentes próximas al presidente, era probable que este miércoles se anunciase quién dirigirá el futuro gobierno pero, horas después, se informó de lo contrario.

"Avanzamos. Los criterios del presidente siguen siendo la 'no censurabilidad' y la capacidad de hacer coaliciones", dijo una fuente próxima al mandatario, refiriéndose a que Macron busca una garantía de que el futuro gobierno no será inmediatamente revocado en el Parlamento.

Así las cosas, todo parece indicar que Macron dedujo que los nombres que barajaba hasta ahora, el del exministro de derecha Xavier Bertrand y el del ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, no cumplen con los criterios necesarios. De hecho, el entorno del presidente no insistió este miércoles, como llevaba haciendo desde hacía días, en que esas opciones continuaran sobre la mesa.

Un consejero ministerial apuntó que la opción de Bertrand "muy probablemente" esté descartada "al 100%", pues él "nunca habría tenido una mayoría para [aprobar] ninguna ley".

El miércoles por la noche, se sumó a la lista de posibles candidatos el nombre de Michel Barnier, un ex ministro conservador de 73 años que también se desempeñó como negociador del Brexit en la UE.

En cualquier caso, quien salga nombrado se arriesga a una moción de censura respaldada tanto por el bloque de izquierda como por el de la extrema derecha, encabezada por el partido Agrupación Nacional (RN), ambos opuestos a Macron.

En las legislativas, RN y sus aliados recabaron 142 diputados; la alianza de Macron, 166 y la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, 193.

