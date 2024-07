Francia gira hacia la izquierda, pero se cierne el riesgo de una parálisis política

Por Richard Lough

PARÍS, 8 jul (Reuters) - Francia se enfrenta a una Asamblea Nacional dividida y a la perspectiva de unas complicadas negociaciones a partir del lunes para formar Gobierno, después de que un sorprendente auge de la izquierda bloqueara el intento de Marine Le Pen de llevar a la extrema derecha al poder. El izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP) se erigió como la fuerza dominante en la cámara baja tras las elecciones del domingo, pero al no haber ningún grupo que se asegurara una mayoría operativa, las posibilidades incluyen que el NFP forme un Gobierno en minoría o la construcción de una coalición amplia y difícil de manejar. El resultado asestó un duro golpe al presidente Emmanuel Macron y deja a la segunda economía de la zona euro en el limbo, anunciando un período de inestabilidad política a pocas semanas de que París acoja los Juegos Olímpicos. Macron terminó con una Asamblea enormemente fragmentada, una situación que puede debilitar el papel de Francia en la Unión Europea, y hacer que sea difícil para cualquiera impulsar una agenda interna. La izquierda obtuvo 182 escaños, la alianza centrista de Macron 168 y el Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen y sus aliados 143, según datos del Ministerio del Interior citados por el diario Le Monde. El primer ministro, Gabriel Attal, dijo que presentaría su dimisión, pero no estaba claro si el presidente la aceptaría inmediatamente, dada la ingente tarea que tiene por delante para formar Gobierno. Attal dijo que estaría dispuesto a permanecer en el cargo en calidad de interino. "No puede ser de otro modo en vísperas de una cita (los Juegos Olímpicos) tan importante para nuestro país", dijo Attal, mientras se hacía evidente que la alianza de Macron había sufrido un humillante revés. Los partidos del NFP —formado por el Partido Comunista Francés, La Francia Insumisa (LFI), los Verdes y el Partido Socialista— se reunieron durante la noche para mantener las primeras conversaciones sobre cómo proceder. El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, dijo que el nuevo primer ministro debería proceder del NFP. Sin embargo, el bloque no tiene líder, y sus partidos están muy divididos sobre a quién podrían elegir como primer ministro. Algunas destacadas figuras centristas, como Edouard Philippe, ex primer ministro de Macron, dijeron que estaban dispuestos a trabajar en un pacto para garantizar un Gobierno estable. El euro caía el domingo tras conocerse las proyecciones de voto.

"Realmente va a haber un vacío en lo que respecta a la capacidad legislativa de Francia", dijo Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europe en Londres.

Para el RN de Le Pen, el resultado dista mucho del pronosticado en las últimas semanas, cuando los sondeos de opinión proyectaban sistemáticamente que ganaría cómodamente, aunque sin mayoría absoluta. La izquierda y las alianzas centristas cooperaron tras la primera ronda de votaciones de la semana pasada, sacando a decenas de candidatos de carreras a tres bandas para construir un voto unificado contra RN. En su primera reacción, el líder de RN, Jordan Bardella, protegido de Le Pen, calificó la cooperación entre las fuerzas anti-RN de "alianza vergonzosa" que, según él, paralizaría Francia. Le Pen, que probablemente será la candidata del partido a las elecciones presidenciales de 2027, dijo, sin embargo, que el escrutinio del domingo, en el que RN obtuvo importantes avances en comparación con elecciones anteriores, había sembrado las semillas para el futuro.

"Nuestra victoria sólo se ha retrasado", afirmó. Al anochecer del domingo, la estatua de Marianne en la plaza de la República se iluminó con fuegos artificiales ante las celebraciones de los partidarios de la izquierda. Marianne es un símbolo nacional de Francia, que representa la razón, la libertad y los ideales de la república. Baptiste Fourastié, un diseñador de 23 años en la Plaza de la República, dijo: "No nos lo esperábamos, ni tampoco las encuestas. Estamos contentos de que el pueblo francés haya conseguido una vez más bloquear a la extrema derecha". Sin embargo, se mostró preocupado por la posibilidad de que la derecha se haga más fuerte y gane la próxima vez si el próximo Gobierno no está a la altura. "Será difícil con una Asamblea Nacional fragmentada, pero es mejor que si ganara la extrema derecha", dijo. (Información adicional de Jean Terzian e Ingrid Melander; redactado por Richard Lough; editado por Gavin Jones; editado en español por Mireia Merino)

