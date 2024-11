Francia no puede aceptar ni aceptará el acuerdo con mercosur en los términos actuales, afirma el primer ministro

BRUSELAS, 13 nov (Reuters) - Francia no aceptará el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur tal y como está, declaró el miércoles el primer ministro francés, Michel Barnier.

"Le he dicho al presidente (de la Comisión Europea) que Francia no puede aceptar y no aceptará este acuerdo en sus términos actuales", declaró Barnier a la prensa tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Reporte de Dominique Vidalon; Editado en español por Javier Leira)

Reuters