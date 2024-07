Francia vigilante con el covid en los Juegos, aunque no hay "explosión" de casos

Francia no ha observado ninguna "explosión" de casos de covid-19 a medida que llegan atletas y turistas a París para los Juegos Olímpicos, aunque el gobierno se mantiene vigilante, dijo este jueves el ministro delegado de Sanidad, Frédéric Valletoux.

"El covid sigue ahí", pero "no estamos en un período de explosión o de regreso vigoroso" de la enfermedad, aseguró Valletoux en declaraciones a la radio Franceinfo, la víspera de la ceremonia de apertura de los Juegos.

"A fines de mayo, principios de junio registramos un ligero pico, que desde inicios de junio ha tendido a disminuir" sin que el virus haya desaparecido, añadió el responsable.

Varios deportistas dieron positivo por covid-19 desde su llegada a Francia.

"Con 10.500 atletas presentes en los Juegos Olímpicos, sabíamos irremediablemente que el riesgo cero no existe", destacó también Valletoux, que aseguró seguir la situación "muy de cerca".

El ministro delegado descartó "por el momento" el regreso de la mascarilla en los recintos deportivos.

"Le corresponderá al comité de organización decidir recinto por recinto (...) no digo que esto sea un 'no' a lo largo de 15 días, pero a día de hoy no hay ninguna señal fuerte de alerta", detalló Valletoux.

El equipo femenino australiano de waterpolo es uno de los más afectados, con cinco jugadoras contagiadas, confirmó la jefa de la delegación Anna Meares.

Además, varios deportistas belgas dieron positivo, según el médico del comité olímpico nacional, que no precisó los nombres ni los deportes afectados.

AFP