francia y reino unido ganan oro en triatlón luego que el sena superó las pruebas de calidad

(Actualiza con resultado masculino)

Por Helen Reid

PARÍS, 31 jul (Reuters) - Francia y Reino Unido acapararon el centro de atención del triatlón olímpico. La francesa Cassandre Beaugrand dio el oro decisivo a los anfitriones en la carrera femenina, mientras que Alex Yee se impuso al neozelandés Hayden Wilde en la prueba masculina del miércoles.

El británico Yee, medalla de plata en Tokio, demostró su dominio del ritmo en la carrera a pie de 10 kilómetros y superó a Wilde a menos de 400 metros del final, bajo un sol abrasador y un calor de 30 grados centígrados.

Su victoria añadió la décima medalla olímpica en triatlón para Reino Unido, que se suma al bronce de Beth Potter también el miércoles, lo que consolida la posición dominante del país en el deporte que hizo su debut en los Juegos en 2000.

"Sinceramente, pensé que la carrera se había acabado para mí, pero quería darme esa última oportunidad y no rendirme", dijo Yee, que también ganó el oro en relevos mixtos en 2021, tras terminar en una hora y 43:33, seis segundos por delante de Wilde.

El francés Leo Bergere ganó la medalla de bronce, la segunda medalla individual de triatlón olímpico de la historia de su país tras el oro de Beaugrand, en un escenario de emblemáticos monumentos parisinos y calles repletas de multitudes que ondeaban tricolores.

Beaugrand, número uno del mundo, se situó en un grupo de cuatro en cabeza desde el comienzo de la carrera femenina, y a falta de un kilómetro para el final apretó el acelerador para hacerse con el oro en 1:54:55, dejando atrás a la suiza Julie Derron y a la británica Potter.

"Me dije a mí misma: 'Cass, no puedes volver a pasar por lo mismo que en Tokio, concéntrate, llevas toda la vida haciendo triatlón, es una carrera más'", dijo Beaugrand, que no pudo terminar en Tokio tras pinchar en la bicicleta.

Beaugrand y su compañera de equipo Emma Lombardi se habían separado del pelotón principal para formar un cuarteto de cabeza con Derron y Potter tras la primera de las cuatro vueltas de 2,5 kilómetros de la carrera a pie.

Tras liderar la escapada durante la mayor parte de la carrera, Derron no pudo igualar el ritmo de Beaugrand y acabó a seis segundos detrás quedándose con la plata.

Reino Unido y Francia tendrán otra oportunidad de brillar en el triatlón de relevos por equipos mixtos el lunes, cuando los atletas se zambullan de nuevo en el Sena en equipos de cuatro, con Francia esperando mejorar su medalla de bronce de Tokio. (Edición de Ingrid Melander y Peter Rutherford; editado en español por Anxo Fariñas Torres y Héctor Espinoza)

