francisca crovetto pone fin a larga espera de chile por oro con dramática final de skeet

CHÂTEAUROUX, Francia, 4 ago (Reuters) - Francisca Crovetto Chadid puso fin a dos décadas de espera de Chile por un oro olímpico con una dramática victoria sobre la británica Amber Rutter en la final de la prueba femenina de skeet en los Juegos de París el domingo.

Chile ganó dos oros en Atenas 2004 y no había tenido otro deportista en el podio desde que Fernando González ganó la plata en tenis en Pekín cuatro años después.

Esa sequía terminó finalmente en una calurosa tarde en el Centro de Tiro de Chateauroux, donde Crovetto, de 34 años, superó a Rutter por 7-6 en el desempate tras un 55-55.

Rutter, que competía cuatro meses después de dar a luz a un hijo, falló un tiro en su última ronda, que impugnó, pero los árbitros no le dieron la razón.

Las repeticiones sugirieron que Rutter había tocado la diana, pero que el polvo púrpura que contenía no había explotado, por lo que se consideró que había fallado. No está prevista la presencia de un árbitro asistente de video (VAR) para las pruebas de tiro de los Juegos de París.

"Todavía no me lo creo", dijo Crovetto tras convertirse en la primera campeona olímpica chilena. "Estaba tan concentrada en intentar acertar cada diana y superar cada paso de esta final. Creo que mañana me daré cuenta de lo que ha pasado".

Rutter, medallista de plata, no dejó que la confusión en la tanda empañara su alegría, aunque abogó por el uso del VAR.

"Creo sinceramente que acerté la última diana", declaró la jugadora de 26 años con una sonrisa irónica. "No quiero que algo así afecte a cómo me siento ahora mismo. Ojalá podamos introducir el VAR en estas competiciones, para que haya un terreno de juego realmente justo e igualado".

Rutter era considerada una de las favoritas para ganar el oro en Tokio hace tres años, pero tuvo que retirarse tras dar positivo por COVID-19 la noche antes de volar a Japón.

La estadounidense Austen Smith, entrenada por el cuatro veces campeón olímpico Vincent Hancock, se hizo con el bronce.

"Todavía estoy en estado de shock. Este es mi sueño más salvaje", dijo Smith. "He estado luchando por esto durante la última década de mi vida. No me lo puedo creer".

