Francisco Martínez dice al juez que búsquedas policiales sobre diputados de Podemos son normales y ordinarias

20/02/2024 El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (c) a su llegada a un juicio a la sede de la Audiencia Nacional de Génova, a 20 de febrero de 2024, en Madrid (España). El juez de la Audiencia Nacional que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño toma declaración hoy en calidad de imputados al que fuera 'número dos' de Interior Francisco Martínez y al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Esta investigación se enmarca en la pieza separada número 36 del 'caso Villarejo', que se abrió para investigar las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el exmagistrado para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

