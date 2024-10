Fueras de juego, un gol anulado y un primer Clásico de Mbappé para el olvido

Un sueño que se convirtió en una pesadilla: el atacante estrella del Real Madrid Kylian Mbappé vivió un primer 'Clásico' frustrante el sábado, pasando de ser un héroe al símbolo de una caída colectiva contra su gran rival FC Barcelona (4-0).

Esta debería haber sido su primera gran noche, la que lanzaría por fin su aventura con "el club de sus sueños" para entrar de lleno en el corazón de la afición.

Finalmente fue una noche para olvidar para el atacante francés, que cayó hasta en ocho ocasiones en la trampa del fuera de juego planteada por una defensa del FC Barcelona muy adelantada y que erró de cara a portería cuando tuvo la oportunidad de brillar.

"Mbappé chirrió, atrapado en la tela de araña del fuera de juego de Flick y sin acierto en las buenas oportunidades que le ofreció el choque", resumió el diario AS, sobre un partido en el que el francés falló dos mano a mano en la segunda parte contra el guardameta del Barça Iñaki Peña.

El desacierto del astro fue cuestión de centímetros en muchas ocasiones, como en la que batió a Peña por alto, tras un gran pase al interior de Lucas Vázquez. El Santiago Bernabéu celebró con un estruendo el tanto, antes de que fuera anulado por fuera de juego.

En total, hasta en ocho ocasiones cayó en posición irreglamentaria, dos de ellas en la segunda mitad, cuando el Real Madrid, ya por detrás en el marcador, buscaba volver al partido. Una defensa formada por el joven Pau Cubarsí, de 17 años, y por el experimentado Iñigo Martínez, estuvo perfectamente alineada durante todo el partido.

"Sabíamos que jugaban con un bloque muy alto, así que queríamos intentar aprovechar. Tuvo ocasiones para marcar, es verdad que cayó varias veces en fuera de juego, pero es normal con una línea defensiva tan alta. Después podría haber marcado en varias ocasiones pero le faltó un poco de eficacia", declaró el entrenador Carlo Ancelotti tras el partido.

- "Mbappé, alarmante" -

"Alarmante", "ridículo", "no es el nivel esperado"... Mbappé ha quedado señalado por la prensa española, que en los últimos días había elogiado su nivel pese a asuntos extradeportivos, como sus problemas físicos, la acusación de violación de la prensa sueca o sus litigios económicos con el París Saint-Germain.

"El ex jugador del PSG no está aún al nivel que se espera de él. Un partido como el de anoche se antojaba ideal para dar un paso al frente, pero habrá que seguir esperando. Ante el Barça pudo correr y con algo de acierto podía haber al menos firmado un gol, pero más allá de eso no se le ve tan determinante ni tan temible como en años anteriores", escribe el diario MARCA en su edición del domingo.

Para el diario catalán Sport, afín al Barça, Kylian Mbappé "llegó al Real Madrid, supuestamente, para ganar títulos y ser decisivo en el equipo. Pero desde su llegada, el equipo blanco no carbura y el francés hizo un ridículo histórico en su primer Clásico en el Bernabéu".

También señalado, Carlo Ancelotti mantiene la calma y se muestra confiado, recordand que "la última vez que el Real Madrid perdió un 'Clásico' 4-0, ganamos la Liga y la Liga de Campeones".

Para eso hará falta que el fichaje estrella se muestre más decisivo, como ya demostró ser capaz de serlo en el pasado.

ati/smr/dam/gfe

AFP