Funcionarios publican más videos de la endeble reacción policial ante tiroteo en escuela de Uvalde

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Los videos del tiroteo ocurrido en la escuela de Uvalde, Texas, en 2022 que la policía no hizo públicos en un principio muestran a policías que se apresuran a atender a las víctimas, a padres que corren cerca del edificio y a decenas de agentes de policía de pie frente a la escuela primaria Robb.

La policía ha dicho que los videos fueron descubiertos días después de que se hiciera pública una gran colección de grabaciones de audio y video en agosto. En conjunto, las imágenes han mostrado la vacilante respuesta policial en la pequeña ciudad del sur de Texas, donde un hombre armado mató a 19 niños y dos profesores en el interior de un aula de cuarto grado, en uno de los peores tiroteos escolares de la historia de Estados Unidos.

Las nuevas grabaciones hechas públicas el martes incluyen secuencias similares a las ya difundidas. En una escena caótica, se puede ver a los agentes mientras realizan compresiones torácicas a una víctima en el exterior y a otros pidiendo ayuda a gritos.

Un agente de Uvalde fue suspendido con paga y posteriormente dimitió tras el descubrimiento de los nuevos videos en agosto. El sargento Donald Page dijo que la grabación de su cámara corporal había desaparecido tras la difusión inicial, lo que llevó a los agentes a entregar el video inédito a la fiscalía general del distrito. Poco después, el departamento anunció una investigación interna, pero sigue sin estar claro cómo se descubrió la nueva grabación.

La publicación del material por parte de los funcionarios municipales durante el verano se dio tras una prolongada lucha legal con The Associated Press y otras empresas de noticias.

La tardía respuesta de las fuerzas policiales al tiroteo del 24 de mayo de 2022 ha sido ampliamente condenada y considerada un fracaso masivo. Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de enfrentarse al atacante en un aula llena de maestras y niños muertos y heridos en esta ciudad del sur de Texas de unos 15.000 habitantes, ubicada 130 kilómetros (80 millas) al oeste de San Antonio.

El periodista de Associated Press Jamie Stengle contribuyó a este despacho desde Dallas.

Lathan es miembro del Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas poco conocidos.

