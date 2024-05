Fundación ONCE y Samsung lanzan la aplicación 'Ayho!', para facilitar el empleo con apoyo de personas con discapacidad

15/05/2024 La nueva aplicación de la Fundación ONCE 'Ayho!'.. Fundación ONCE y Samsung han lanzado oficialmente la aplicación 'Ayho!', una herramienta diseñada para facilitar la información e incorporación laboral de personas con discapacidad bajo la fórmula de empleo con apoyo, que ya está disponible en dispositivos iOS, Android y en versión web. POLITICA FUNDACIÓN ONCE

