'Gabrielzinho' sigue imparable en los Juegos Paralímpicos de París

El nadador brasileño Gabriel dos Santos Araujo siguió encandilando este sábado con un segundo oro al público del Arena La Défense de París, que también reservó sorpresas y esperadas medallas para los hispanos en esta tercera jornada de Juegos Paralímpicos.

El joven de 22 años, apodado 'Gabrielzinho', se impuso en la final de los 50 metros espalda con un tiempo de 50,93 segundos, superando cómodamente al ruso Vladimir Danilenko (57,54 segundos) y al chileno Alberto Caroly Abarza (58,12 segundos).

Dos Santos, que padece focomelia y tiene muñones en los hombros y las piernas atrofiadas, salió de la piscina entre los fuertes vítores de los presentes tras nadar con su ya icónica 'técnica del delfín' y no dudó en dedicarles de nuevo un baile tras recibir su medalla.

"Es maravilloso. Sé la responsabilidad que tenía, pero también sabía qué hacer. Y lo hice", declaró a la prensa tras la prueba, pero pensando ya en las tres que le quedan.

La piscina de La Défense guardó por su parte una sorpresa para los argentinos, con la victoria de Iñaki Basiloff en los 200 metros combinados categoría SM7, su primera medalla paralímpica, y en una prueba en la que él mismo confesó que no suele sentirse muy cómodo.

- Igualar a Michael Phelps -

"Estoy súper contento, la verdad es que no me lo esperaba para nada", declaró a la AFP el argentino de 23 años tras la carrera, que completó en 2 min 29 seg 81, con una ventaja de apenas algo más de una décima sobre el ucraniano Andrii Trusov.

La delegación española también tuvo motivos para celebrar en la piscina, donde Teresa Perales obtuvo un bronce que supo le supo a gloria, ya que le permitió igualar el número de medallas de la leyenda estadounidense Michael Phelps en los Juegos Olímpicos.

La zaragozana de 48 años, la española más laureada en los Juegos Paralímpicos, llevaba tiempo detrás de su ansiada 28ª presea, y la consiguió este sábado con un tiempo de 1 min 10 seg 95 en los 50 m espalda S2, por detrás de la singapurense Pin Xiu Yip y de la mexicana Haidee Viviana Aceves.

Esta medalla "tiene mucha historia detrás, mucho esfuerzo", declaró a los periodistas tras la carrera, después de haber saludado a la reina Letizia de España, que presenció este momento tan importante para la nadadora.

Su compatriota Iñigo Llopis, de 25 años, sí que se hizo con la medalla dorada en los 100 metros espalda en categoría S8, mejorando así la plata que consiguió en esta prueba en Tokio-2020.

Por su parte, el bielorruso Ihar Boki logró su tercer oro de los Juegos en los 400 metros estilo libre S13 (discapacidad visual).

Boki, de 30 años, superó el viernes al paratirador sueco Jonas Jacobsson en número de medallas de oro en los Juegos Paralímpicos, con 19 medallas en cuatro ediciones de la competición, incluida la de este sábado.

Es ahora el atleta masculino más laureado de la historia de los Juegos Paralímpicos.

- "Esta medalla debe ser mía" -

En el Estadio de Francia, la colombiana Karen Palomeque se hizo con un oro en la prueba de los 100 metros lisos T38, batiendo además el récord mundial con un tiempo de 12,26 segundos.

"Cuando me desperté hoy, me dije +Esta medalla debe ser mía+. Hablé con mi entrenador. Me dijo que me empezase más fuerte. Seguí su consejo y eso fue literalmente lo que hice", declaró la atleta de 30 años, que padece una parálisis parcial en un lado del cuerpo.

Otra latinoamericana, la venezolana Lisbeli Vera, consiguió la medalla de plata en los 400 metros T47 (que reúnen a los atletas con movimiento de un brazo limitado a un grado bajo o moderado, o ausencia de extremidades), y revalida así el resultado obtenido en Tokio-2020 en esta prueba.

Por su parte, el paratleta español Yassine Ouhdadi obtuvo el oro en los 5000 m T13 (discapacidad visual), defendiendo igualmente el título de los pasados Juegos Paralímpicos.

En taekwondo, el mexicano Luis Mario Najera obtuvo la plata en la prueba de -80 kg de la categoría K44.

Hgs/iga

AFP