Gago asume como dt de boca juniors con ilusión de recuperar protagonismo y ganar "todo lo que juegue"

BUENOS AIRES, 14 oct (Reuters) - Boca Juniors intentará recuperar el protagonismo y volver a ganar "todo lo que juegue" como lo hicieron grandes equipos de la historia del popular club del fútbol sudamericano, dijo el lunes Fernando Gago en su presentación como nuevo entrenador del equipo argentino.

"Pintita" reemplazará a Diego Martínez, quien renunció semanas atrás por los malos resultados en la liga local y la anterior eliminación en los octavos de la Copa Sudamericana.

"En el menor tiempo posible, intentaremos ser un equipo protagonista, tener mucho peso ofensivo y jugar cerca del arco rival", dijo Gago en rueda de prensa realizada en el centro de entrenamiento del club, en su primer día en el nuevo rol.

"Cuando Boca fue campeón de la Libertadores, ganó a nivel nacional y mundial, fue porque jugaba bien. Necesitamos un equipo que juegue bien", añadió el entrenador, quien fue presentado por el exfutbolista y presidente Juan Román Riquelme.

El debut será el próximo sábado como visitante frente a Tigre por la jornada 18 de la Liga Profesional del fútbol argentino, en la cual el equipo se encuentra en el décimo puesto.

"Desde el día que empecé a dirigir siempre te vas poniendo metas y hay veces que los sueños se cumplen. Creo que se acomodaron todo para que hoy esté sentado en esta silla", señaló Gago a los periodistas.

El técnico de 38 años quedó desvinculado días atrás del Guadalajara por una "decisión personal de volver a la Argentina", según indicó el club más popular del fútbol mexicano en un comunicado.

Además de las "Chivas", Gago dirigió a los clubes argentinos Racing Club y Aldosivi de Mar del Plata.

Al frente de Racing Club fue campeón del trofeo de Campeones de Argentina y de la Supercopa Internacional.

Como futbolista, Gago inició su carrera en Boca, donde jugó 199 partidos y ganó nueve títulos. Luego pasó por el Real Madrid, la Roma y el Valencia antes de regresar en 2013 al fútbol argentino para jugar nuevamente en Boca y cerrar su carrera en Vélez Sarsfield.

"Hoy me toca ser entrenador del club en el que me crié (...) Me toca estar en otro lugar y lo voy a disfrutar mucho, me llega en un buen momento y con muchas ganas de lograr algo importante", indicó Gago.

Con la selección de Argentina, el mediocampista disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014, los Juegos Olímpicos en 2008 y las Copas América de 2007, 2011 y 2015.

(Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Jorge Otaola)

