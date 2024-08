"Ganar sí o sí": Peñarol recibe a The Strongest en ida de octavos de Libertadores

El uruguayo Peñarol recibe al boliviano The Strongest el miércoles en Montevideo en duelo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores, clave para que los rioplatenses despunten ventaja antes de afrontar a los andinos en la altura de La Paz (3.600 msnm).

El partido en el estadio Campeón del Siglo, en las afueras de Montevideo, comenzará a las 19H00 (22H00 GMT).

El Carbonero, con cinco títulos del máximo torneo continental sudamericano de clubes, llega como favorito frente al Tigre paceño, sin copas internacionales en sus vitrinas.

El anfitrión ha demostrado un 47% de eficacia en lo que va del torneo, con 12 goles a favor, frente al 39% y ocho tantos del visitante, según la previa de la Conmebol.

Peñarol viene de perder por penales la final del Torneo Intermedio 2024 del campeonato uruguayo ante su rival histórico Nacional y se ilusiona con este choque por la Libertadores. Pero a pesar de tener la localía a favor, mira al rival con respeto.

"No podemos subestimar a nadie. Es muy importante lo que pase acá para ver cómo planificamos en La Paz. Tenemos que ganar sí o sí, y si podemos ganar por más de un gol, mejor. Son octavos de final contra un equipo que salió primero en su serie", advirtió el director técnico Diego Aguirre consultado por radio Sport 890.

- Hacer historia -

The Strongest avanzó en la Libertadores tras colocarse en la cima del Grupo C con 10 puntos, pero no ha podido ganar fuera de casa. El Tigre, que está rugiendo esta temporada en el certamen boliviano, buscará superar esa mala racha en la contienda de la Conmebol.

Lo hará posiblemente sin su entrenador Ismael Rescalvo, que debió viajar a Estados Unidos por el nacimiento de su hijo. En su lugar llegó a Montevideo su hermano gemelo y asistente técnico, Juan Rescalvo, quien ha dirigido al equipo boliviano los dos últimos partidos.

En declaraciones recogidas por medios bolivianos, Juan Rescalvo afirmó que The Strongest buscará "hacer historia" frente a Peñarol y lograr por primera vez el pase a cuartos de final de la Libertadores.

Peñarol y The Strongest se enfrentaron en ocho oportunidades, de las cuales cinco fueron triunfos del equipo uruguayo, dos del boliviano y una fue un empate.

La revancha del partido del miércoles está prevista el 21 de agosto en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Probables alineaciones:

Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Sergio García Graña, Gastón Ramírez; Leonardo Sequeira, Leonardo Fernández, Eduardo Darías; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Maximiliano Caire, Darío Aimar, Adrián Jusino, Fabricio Quaglio; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga; Joel Amoroso, Michael Ortega, Rodrigo Ramallo; Enrique Triverio. DT: Ismael Rescalvo/Juan Rescalvo.

Ad/ol

AFP