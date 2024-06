García Pimienta: "Vengo a un club muy grande como el Sevilla y lo más importante es ganar, ya veremos cómo"

El nuevo entrenador del Sevilla, Francisco Javier García Pimienta, confesó que llega a su nuevo club "con mucha ilusión" y que sabe que es un equipo "muy grande donde lo más importante es ganar" y que por ello deberán buscar "cómo" hacerlo, lo que no tendrá claro hasta tener la configuración completa de la plantilla donde espera tener a "un emblema del fútbol mundial" como Sergio Ramos.

"Vengo con mucha ilusión. Estoy muy contento y el martes tuvimos ya la primera toma de contacto con el club para empezar a planificar pretemporada. Se habló un 'poquito' de la plantilla y muy contento por todo lo que hemos empezado a trabajar. Estamos con muchas ganas de empezar a trabajar de lo que realmente nos gusta, empezar a entrenar y conocer a los futbolistas", subrayó García Pimienta en su presentación recogida por la web del club.

El catalán dejó claro que ha venido "a intentar ganar" y que el estilo lo buscará "cuando se cierre la plantilla", momento en el que tratará de "hacer el mejor fútbol posible para lo principal de todo", que es que "el aficionado del Sevilla se sienta identificado con su equipo y se sienta orgulloso de lo que ha visto e identificado con el ADN del equipo".

"Si somos capaces de transmitir eso, va a ir todo perfecto. Ya sabéis el perfil de juego que a mí me gusta, pero todo irá en función de los jugadores que tengamos. Vengo a un club muy grande, lo más importante aquí es ganar y cómo lo haremos, ya lo veremos", añadió.

El nuevo técnico sevillista reconoció que se ha revalorizado gracias a hacer "hecho una temporada muy buena en Las Palmas". "Cuando hablé con el presidente y con Víctor (Orta, director deportivo) tenía claro que quería venir aquí, sentí que podía ser el hombre ideal para el proyecto y me convencieron fácil", comentó.

García Pimienta remarcó que desde el club le pusieron "muchas cosas encima de la mesa" y que sabe que "hay un reto muy bonito". "Este es un club muy grande y aquí los equipos lo pasan muy mal. Es lo que hay que generar para que el Sevilla vuelva a donde merece", advirtió el entrenador del conjunto hispalense, que "entre todos" deben conseguir que "se vuelva a generar esa ilusión en la gente".

"He visto al Sevilla, pero desde fuera. Lo he analizado especialmente cuando hemos jugado contra ellos, pero conozco realmente a la plantilla cuando trabajo en el día a día. A partir de ahí, como sucede en todas las pretemporadas habrá cambios. Haremos seguro una plantilla excelente, la mejor posible, para conseguir los objetivos. A partir de ahí decidiremos cómo va a jugar el equipo", recalcó el barcelonés

En este sentido, consideró que deben "ir todos de la mano" a la hora de buscar los refuerzos, pero dejó esa responsabilidad en la "dirección deportiva". "Sé el perfil de jugadores que le gustan a Víctor y vamos a ir de la mano, pero aquí están ellos para realmente decidir qué jugadores tienen que venir. Cuando firman un entrenador con mi perfil, ya saben también el perfil que me gusta", advirtió.

De todos modos, no opinó de los posibles fichajes de Ansu Fati y 'Peque', jugador del Racing, a los cuales conoce de su etapa en la cantera del FC Barcelona. "Ansu es un excelente jugador, he tenido la suerte de conocerle y entrenarle, pero pertenece al Barcelona y no voy a hablar de él. A 'Peque' también le conozco muy bien y es un buen jugador, un buen chico y ha metido muchos goles en el Racing, pero hablar de jugadores con contrato en otro equipo no estaría bien", zanjó.

Finalmente, preguntado por la continuidad de Sergio Ramos, García Pimienta confirmó que no ha "hablado" con el de Camas, pero que no va a "descubrir a un emblema del fútbol mundial". "Es una suerte que haya estado aquí esta temporada porque transmite profesionalismo, experiencia y veteranía. Es un tema en el que Sergio y el club se tienen que poner de acuerdo, pero yo estaría encantado de tenerle aquí", subrayó.

