Gareth Southgate: "Si no tenemos miedo a perder, tenemos más oportunidades de ganar"

"Sabemos que tenemos que ganar este trofeo para ganarnos el respeto del mundo del fútbol"

"En el 96 debió ganar España"

MADRID, 13 Jul. 2024 (Europa Press) -

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, reconoció que su equipo ha ido de menos a más en la Eurocopca 2024 para darse la opción de hacer realidad el sueño de dar a su país la primera corona continental, en una final este domingo contra España en la que no tendrán "miedo a perder", aunque deberán "hacerlo todo bien".

"Todo el mundo está bien, en buena forma para jugar, algo inusual en una final. Estamos ilusionados de enfrentarnos al desafío. El equipo ha mejorado en las últimas semanas y ha demostrado mucha resiliencia. Hemos intentado analizar a nuestro rival, cuál es la mejor manera de jugar contra ellos", dijo en la rueda de prensa previa a la gran final en Berlín.

"El mensaje no ha cambiado. Hemos ido poco a poco, hemos jugado partidos importantes y no hace falta decir gran cosa a los jugadores. Vamos a intentar que estén bien los pequeños detalles, que muchas veces son los que deciden. La toma de decisiones es importante. No es cuestión de jugar un partido de fútbol sin más, hay que hacerlo todo bien", añadió.

El técnico de los 'Tres Leones' fue preguntado por las derrotas, como en 1996 o, sobre todo, hace tres años en la final contra Italia que se le escapó a la anfitriona en los penaltis de Wembley. "Sé lo que significaría para nosotros, sabemos el trabajo que hemos realizado, hay jugadores que llevan siete años jugando con nosotros. Todo el cuerpo técnico, es un trabajo de equipo fantástico. Nos encantaría brindar a todos una noche especial", apuntó.

"No creo en cuentos de hadas pero sí en los sueños. Hemos tenido grandes sueños, pero hay que hacerlo realidad. La racha que llevamos, los goles en el último momento, los penaltis, es nuestro momento. Tenemos que hacer realidad nuestro sueño, tenemos que rendir como es debido. Tenemos una oportunidad histórica y está en nuestras manos y en la manera de rendir en el campo", comentó.

Además, Southgate valoró el juego de España y no descartó disputarle la posesión. "Yo no hablaría de preocupación, pero las observaciones sobre España son que tienen un plan de juego muy claro, un equipo muy estable que presiona muy bien. Como todos los equipo españoles, son excepcionales con la posesión de balón, pero nosotros también hemos tenido el balón en los últimos partidos, donde hemos demostrado nuestra verdadera versión, la que queríamos traer a este torneo. Jugamos muy bien contra Países Bajos y esa es nuestra intención, jugar igual de bien", dijo.

"Hemos tenido que encontrar la forma de los jugadores a medida que ha ido avanzando el torneo. Cuando empezamos tuvimos problemas sobre todo atrás. Habíamos perdido ritmo competitivo en algunos jugadores. Hemos intentado encontrar la mezcla perfecta durante todo el verano y hemos tenido pequeños problemas que arreglar. También en ataque, porque tenemos mucho talento arriba pero muchos jugadores que juegan en zonas parecidas. Hemos ido encontrando el equilibrio, somos peligrosos, capaces de hacer goles", añadió.

Además, en cuanto al precedente entre ambas selecciones en la Eurocopa de 1996, que disputó como jugador, el ahora técnico confesó que mereció ganar España. "Jugué bien. Un 0-0, el sueño de todo defensa, y ganamos en los penaltis. Fue un partido muy difícil. Probablemente un partido que debería haber ganado España", afirmó.

"España siempre ha sido un rival muy difícil, no había tenido tantos éxitos como ahora. Nos hemos enfrentado mucho en categorías inferiores. Sabemos que el desarrollo de los jugadores jóvenes ha sido excelente. También nuestros equipos han mejorado y han llegado a la absoluta. Mañana son dos países que llevan una buena trayectoria en cuanto a crecimiento de su cantera, con buenos equipos ahora y para el futuro", añadió.

El técnico inglés insistió en la importancia de aprender de las decepciones. "Sabemos que tenemos que ganar este trofeo para ganarnos el respeto del mundo futbolístico. Esas noches complicadas me han enseñado que el fútbol puede cambiar muy rápido, que la línea entre ganar y perder es finísima. Me ha dado perspectiva en mi vida. Representar a mi país y después liderar a mi país como seleccionador ha sido el mayor privilegio. Mañana no tengo ningún miedo, ya he vivido todo. Quiero que mis jugadores salgan sin miedo, que sean capaces de ser la mejor versión como equipo. Si no tenemos miedo a perder, tenemos más oportunidades de ganar", terminó.

Europa Press