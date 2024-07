Gas lacrimógeno, piedrazos y fuego en kenia, mientras manifestantes claman que "¡ruto debe irse!"

Por Jefferson Kahinju y Dicksy O'Biero

NAIROBI/MOMBASA, 2 jul (Reuters) - La policía antidisturbios lanzó el martes granadas de gas lacrimógeno y cargó contra manifestantes que lanzaban piedras en el centro de Nairobi y en toda Kenia, en los disturbios más generalizados desde que al menos dos docenas de manifestantes murieron en enfrentamientos hace una semana.

Las manifestaciones a nivel nacional indicaron que el presidente William Ruto no había logrado apaciguar un movimiento de protesta juvenil espontáneo, a pesar de haber abandonado los planes de aumento de impuestos que desencadenaron los disturbios la semana pasada.

Las protestas del martes comenzaron con un ambiente eufórico pero se volvieron violentas a medida que avanzaba el día. En el distrito comercial del centro de Nairobi, policías con cascos, escudos y garrotes de madera cargaron contra los manifestantes y explotaron bombas lacrimógenas entre la multitud.

Un quiosco fue incendiado en el centro de una calle. Los médicos atendieron a un joven que yacía en la acera con una mano ensangrentada. La policía metió a otros jóvenes en la parte trasera de una camioneta.

Fuera de la capital, cientos de manifestantes marcharon por Mombasa, la segunda ciudad más grande de Kenia, en la costa del Océano Índico. Llevaban hojas de palma, soplaban cuernos de plástico y tocaban tambores, gritando "¡Ruto debe irse!"

Más tarde, la televisión keniata NTV informó sobre dos personas baleadas en Mombasa, mostrando imágenes de coches en llamas.

Ruto, que enfrenta la peor crisis de su presidencia de casi dos años, se ha visto atrapado entre las demandas de prestamistas como el Fondo Monetario Internacional de reducir los déficits y una población en apuros que se tambalea por el creciente costo de la vida.

Los miembros del movimiento de protesta, que no tiene líderes oficiales y se organiza en gran medida a través de las redes sociales, han rechazado los llamamientos de Ruto al diálogo, incluso después de que abandonó su propuesta de aumentos de impuestos.

"La gente está muriendo en las calles y de lo único que puede hablar es de dinero. No somos dinero. Somos personas. Somos seres humanos", dijo a Reuters el manifestante Milan Waudo en Mombasa. "Necesita preocuparse por su gente, porque si no puede preocuparse por su gente entonces no lo necesitamos en esa silla".

Otras protestas tuvieron lugar en Kisumu, Nakuru, Kajiado, Migori, Mlolongo y Rongo, según imágenes difundidas por la televisión keniata. En la ciudad de Migori, en el suroeste, los manifestantes prendieron fuego a neumáticos.

Las protestas, que comenzaron como una manifestación de ira contra un proyecto de ley de finanzas que proponía aumentos de impuestos por casi 2.700 millones de dólares, se han convertido en un movimiento nacional contra la corrupción y el mal gobierno.

Ruto ha ordenado al Tesoro que encuentre formas de recortar el gasto para llenar el vacío presupuestario dejado por el retiro de los planes impositivos, y también dijo que se requeriría más endeudamiento.

Los activistas culparon de la violencia del martes a infiltrados que, según dijeron, habían sido dispuestos por el gobierno para desacreditar su movimiento, y dijeron que había llegado el momento de que los manifestantes se dispersaran.

"Buena gente. Volvamos a casa. Como siempre, el gobierno ha dejado que los matones se apoderen, saqueen y quemen propiedades nuevamente", escribió en X uno de los activistas más destacados, Boniface Mwangi.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNHCR) dice que 39 kenianos han muerto en manifestaciones y enfrentamientos con la policía desde el 18 de junio. La mayoría de las muertes ocurrieron el 25 de junio cuando los agentes abrieron fuego cerca del Parlamento, donde algunos manifestantes intentaron asaltar el edificio para impedir que los legisladores voten sobre los aumentos de impuestos.

Ruto ha defendido la actuación de la policía y ha culpado de la violencia a "criminales" que habían secuestrado las manifestaciones. (Información de Aaron Ross, Monicah Njeri, Jeff Kahinju, Olivia Kumwenda-Mtambo en Nairobi y Dicksy O'Biero en Mombasa; escrito por Hereward Holland y Peter Graff; Editado en Español por Natalia Ramos)

Reuters