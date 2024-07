gauff se mete en tercera ronda de wimbledon, osaka se despide con dura derrota

(Actualiza con caída de Osaka)

Por Clare Lovell

LONDRES, 3 jul (Reuters) - Coco Gauff avanzó el miércoles a la tercera ronda de Wimbledon tras superar por 6-2 y 6-1 a la rumana Anca Todoni, pese a que no mostró lo mejor de su repertorio, en una jornada en la que la brasileña Beatriz Haddad Maia ganó en su debut.

En tanto, el objetivo de Naomi Osaka de mejorar su juego sobre hierba tendrá que esperar al menos otros 12 meses después de que su regreso a Wimbledon terminara en la segunda ronda tras una paliza de 6-4 6-1 a manos de la estadounidense Emma Navarro en 58 minutos. Gauff, campeona del Abierto de Estados y que se impuso en una hora y seis minutos, no se mostró del todo feliz con su actuación pese a la superioridad en el marcador.

"Creo que podría haber jugado mejor en algunos momentos, pero en general estoy contenta de haber pasado a la tercera ronda", declaró Gauff en una entrevista en la pista.

La estadounidense, segunda cabeza de serie, cometió 16 errores no forzados en el corto partido y sólo logró conectar el 43% de sus primeros saques. Pero su rival, de 19 años, cometió 23 errores no forzados y no pudo hacer nada.

Gauff, que el año pasado sufrió una humillante eliminación en primera ronda a manos de su compatriota Sofia Kenin, dijo que había aprendido de aquella decepción y de su triunfo en el Abierto de Estados Unidos a gestionar las expectativas y las emociones.

"En general, he aprendido mucho sobre la vida. Lo que hago me apasiona, pero nunca es tan serio", afirmó. "Es un deporte. A veces el mundo puede hacerte sentir que hay mucha presión y expectativas".

El cuadro se ha abierto para Gauff tras las retiradas en la primera jornada de las bielorrusas Aryna Sabalenka, campeona del Abierto de Australia, y Victoria Azarenka, ex número 1 del mundo.

Gauff enfrentará ahora a la británica Sonay Kartel.

Cuando Osaka, cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, regresó al circuito en enero tras 15 meses de baja por maternidad, dijo que su principal deseo era "hacerlo mucho mejor en tierra batida y hierba".

Por desgracia para la japonesa, no ha podido igualar su llegada a tercera ronda en el Abierto de Francia y Wimbledon.

Navarro sentenció el primer set tras aprovechar un quiebre en el séptimo juego, mantuvo la implacable presión en el segundo parcial, en el que rápidamente se puso 4-0.

"Naomi es obviamente una gran jugadora. Es genial tenerla de vuelta en el circuito y está jugando un gran tenis desde que ha vuelto, pero obviamente yo quería conseguir la victoria hoy y pude jugar un buen tenis", dijo Navarro al público en una entrevista a pie de pista.

En tanto, Haddad Maia superó a la polaca Magdalena Frech por 7-5 y 6-3 para avanzar a la segunda ronda en el All England Club.

Otra que ganó en el debut fue la colombiana María Camila Osorio Serrano, que superó a la estadounidense Lauren Davis por 6-3 y 6-1.

