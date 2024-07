Gauff vence a británica kartal y pasa a cuarta ronda en wimbledon, badosa también avanza

LONDRES, 5 jul (Reuters) - La estadounidense Coco Gauff, segunda cabeza de serie, puso fin el viernes a la racha de ensueño de la británica Sonay Kartal y clasificó a la cuarta ronda de Wimbledon con una victoria por 6-4 y 6-0.

Gauff se vio presionada por una jugadora que comenzó la semana en el puesto 298 del mundo, pero una vez que se hizo con el primer set, el resultado del partido nunca estuvo en duda.

"Creo que he jugado muy bien y ella ha estado a un gran nivel, sobre todo en el primer set", declaró Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos.

"Ella (...) no me dejaba asentarme. Sentía que iba a por los golpes adecuados, pero fallaba, pero al final encontré mi juego".

Gauff alcanzó la cuarta ronda como preclasificada en 2019, cuando tenía 15 años, y también llegó a esa fase en 2021, pero nunca ha llegado a los cuartos de final.

En su camino está ahora la estadounidense Emma Navarro, decimonovena cabeza de serie, que venció a Diana Shnaider.

Por su parte, Paula Badosa se llevó las manos a la cabeza y derramó lágrimas tras su sorprendente victoria en Wimbledon sobre la rusa Daria Kasatkina, cabeza de serie 14, y se refirió a una lesión crónica de espalda que amenazó con poner fin a su carrera prematuramente.

La española, de 26 años y que llegó a ser número dos del mundo en 2022, ha caído en picado en los últimos meses debido a una serie de lesiones, entre ellas la de espalda, que ha resultado especialmente difícil de superar.

Tras progresar a un ritmo constante desde que regresó a la competición en enero, después de no participar en Wimbledon el año pasado, el viernes se impuso por 7-6 (8-6), 4-6 y 6-4 a Kasatkina, campeona de Eastbourne, en la tercera ronda.

"No es mi primera vez en una segunda semana (de un Grand Slam), pero sí la más especial. Estoy muy orgullosa de mí mismo", dijo Badosa a periodistas. "El año pasado aquí tuve que retirarme (...) Estaba en el sofá y veía los torneos desde casa. Hace unos meses no sabía si iba a seguir jugando al tenis".

Los médicos le dijeron a Badosa a principios de año que sería complicado continuar su carrera, pero la tenista perseveró con la ayuda de inyecciones de cortisona.

"En el fondo de mi corazón, no lo aceptaba. Me decía: 'Voy a seguir pase lo que pase'. Eso es también lo que me ha convertido en la jugadora que soy, que siempre quiero más", afirmó.

En otro de los partidos del día, la italiana Jasmine Paolini le ganó a la canadiense Bianca Andreescu por 7-6 (7-4) y 6-1. (Reporte de Martyn Herman; Editado en español por Javier Leira)

Reuters