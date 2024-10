Gavi, encantado de volver tras 348 días de baja por lesión

BARCELONA, 20 oct (Reuters) - Gavi, centrocampista del Barcelona, dijo el domingo que estaba encantado de volver a los terrenos de juego tras romperse el ligamento cruzado anterior hace 11 meses. El centrocampista de 20 años fue operado el año pasado tras lesionarse en el partido de clasificación de España para la Eurocopa 2024 contra Georgia, y se perdió el resto de la temporada y el triunfo de España en la Eurocopa.

El domingo regresó como suplente en la victoria por 5-1 del Barcelona sobre el Sevilla en LaLiga, recibiendo una gran ovación del público en el Estadio Olímpico Lluís Companys. ""Estoy muy feliz por volver con el equipo después de tanto tiempo. La verdad es que llevo soñando con este momento muchos meses y estoy agradecido a mis compañeros porque me lo han hecho todo más fácil", dijo un emocionado Gavi a Movistar Plus. "Lo peor ha sido no estar con el equipo. (...) Ver a tu equipo desde fuera, cada partido, es muy duro. Hay que disfrutar cada momento y valorar las cosas." "Me siento muy afortunado por estar hoy aquí... cuando toda la afición y todos los compañeros te quieren y te valoran te sientes muy afortunado."

El Barcelona lidera la clasificación de LaLiga con 27 puntos, tres más que el Real Madrid, segundo, y siete más que el Atlético de Madrid, tercero.

El miércoles recibirá al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, antes de viajar a la capital española para enfrentarse el sábado a su rival, el Real Madrid, en LaLiga. (Reporte de Fernando Kallas; edición de Toby Davis; edición en español de Tomás Cobos)

Reuters