Gaza se siente abandonada ante la posible tregua entre israel y hezbolá

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 26 nov (Reuters) - La perspectiva de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo libanés Hezbolá sin un pacto similar con Hamás en Gaza ha hecho que los palestinos se sientan abandonados y teman que Israel se centre de lleno en su ofensiva en el enclave. Hezbolá, respaldado por Irán, comenzó a disparar misiles contra Israel en solidaridad con Hamás después de que el grupo armado palestino atacara Israel en octubre de 2023, desencadenando la guerra de Gaza. Las hostilidades en Líbano se han recrudecido drásticamente en los dos últimos meses: Israel ha intensificado los ataques aéreos y enviado fuerzas terrestres al sur de Líbano, y Hezbolá ha disparado cohetes contra Israel. Ahora Israel parece dispuesto a aprobar un plan estadounidense de alto el fuego con Hezbolá cuando su gabinete de seguridad se reúna el martes, mientras que el ministro libanés de Asuntos Exteriores, Abdallah Bou Habib, expresó su esperanza de que se alcance un alto el fuego el martes por la noche. Mientras la diplomacia se centra en Líbano, los palestinos se sienten defraudados por el mundo tras 14 meses de conflicto que ha devastado la Franja de Gaza y matado a más de 44.000 personas. "Se demostró que Gaza es huérfana, sin apoyo ni piedad del mundo injusto", dice Abdel-Ghani, padre de cinco hijos que prefirió no dar su apellido. "Estoy enfadado contra el mundo que no ha conseguido una solución para las dos regiones", dice Abdel-Ghani. "Quizá haya otro acuerdo para Gaza, quizá." Un alto el fuego entre Israel y Hezbolá sin un acuerdo para Gaza sería un duro golpe para Hamás, cuyos dirigentes esperaban que la expansión de la guerra a Líbano presionara a Israel para alcanzar un alto el fuego general. Hezbolá había insistido en que no aceptaría un alto el fuego hasta que terminara la guerra en Gaza, pero abandonó esa condición. "Teníamos grandes esperanzas de que Hezbolá se mantuviera firme hasta el final, pero parece que no han podido", dice Tamer al-Burai, empresario de la ciudad de Gaza que, como la mayoría de los gazatíes, se ha visto desplazado de su hogar. "Tememos que el ejército israelí tenga ahora vía libre en Gaza." Mientras que un acuerdo con Líbano podría dejar en su puesto a algunos comandantes de Hezbolá después de que Israel matara al veterano líder del grupo fuertemente armado, Sayed Hasán Nasralá, y a su sucesor, Israel ha prometido eliminar completamente a Hamás. "Esperábamos que la expansión de la guerra significara una solución para todos, pero nos hemos quedado solos frente a la monstruosa ocupación (israelí)", dice Zakeya Rezik, de 56 años y madre de seis hijos.

"Ya basta, estamos exhaustos. ¿Cuántos más tenían que morir para que pararan la guerra? La guerra de Gaza debe terminar, la gente está siendo aniquilada, pasando hambre y bombardeada todos los días." (Información de Nidal al-.Mughrabi; edición de Michael Georgy y Ros Russell; edición en español de Mireia Merino)

Reuters