gena rowlands, actriz que interpretó a mujeres fuertes y atormentadas, muere a los 94 años

Por Patricia Reaney

NUEVA YORK, 14 ago (Reuters) - Gena Rowlands, la aclamada actriz estadounidense ganadora de tres premios Emmy y candidata a dos Oscar por sus vívidos retratos de mujeres fuertes y atormentadas en los dramas policíacos "Gloria" y "Una mujer bajo la influencia", murió a los 94 años, informó Entertainment Weekly el miércoles, citando a su hijo, Nick Cassavetes.

Rowlands protagonizó decenas de películas durante una carrera que comenzó en el teatro y la televisión en la década de 1950 e incluyó papeles premiados en películas dirigidas por su primer marido, el actor, escritor y director John Cassavetes.

Nick Cassavetes reveló en junio que Rowlands padecía Alzheimer, como la madre de la actriz y como el personaje que Rowlands interpretó en la película de 2004 "Diario de una pasión".

"Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora recae sobre nosotros", dijo a Entertainment Weekly su hijo, quien dirigió la película.

Rowlands y John Cassavetes fueron la pareja de oro del cine independiente en Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980. Cassavetes fue pionero del cine de realidad y Rowlands su musa.

"El cine independiente existía antes de Cassavetes, pero Cassavetes, trabajando con Rowlands, consiguió hacer un cine independiente que tomaba prestado de Hollywood, no en tramas o estilos, sino en atractivo actoral y fuerza dramática", decía el New Yorker en 2016.

La actriz, alta y rubia, rodó 10 películas con Cassavetes antes de su muerte en 1989, entre ellas el drama psicológico "Noche de estreno" de 1977, la saga matrimonial "Rostros" de 1968 y "Corrientes de amor" de 1984.

"Siempre hubo una energía maníaca en las interpretaciones que hizo en las películas de su difunto marido, un miedo al fracaso, un deseo de amar", dijo el sitio web de premios Golden Derby sobre Rowlands.

En "Una mujer bajo la influencia", que Cassavetes escribió originalmente como una obra de teatro y que se considera una de sus mejores interpretaciones, Rowlands interpretó a Mabel Longhetti, un ama de casa que lucha contra una enfermedad mental.

En el papel de la dura y decidida protagonista de la película de Cassavetes "Gloria" de 1980, rescató y protegió a un niño huérfano de unos mafiosos decididos a matarlo.

"La sublime interpretación de Rowlands está impulsada casi sin precedentes por el 'ello': sus atribuladas heroínas operan desde reservas tan profundas de necesidad a las que solo puede acceder Rowlands, que no se limita a reclamar momentos, sino que lucha con ellos para extraer capas aún más duras de autenticidad", dijo el crítico Matthew Eng en el sitio web Tribeca News en 2016.

Aunque no ganó un Oscar por ninguno de los dos papeles, Rowlands recibió un Premio Honorífico de la Academia en 2015.

Siempre quiso actuar

Virginia Cathryn "Gena" Rowlands nació el 19 de junio de 1930 en Cambria, Wisconsin. Su padre era banquero y político, y su madre, actriz.

Después de la universidad se trasladó a Nueva York, donde estudió arte dramático en la Academia Americana de Arte Dramático y conoció a su compañero John Cassavetes.

"Siempre quise ser actriz; leía mucho cuando era pequeña, y eso me reveló que había otras cosas que hacer. Puedes vivir muchas vidas y divertirte mucho y ver muchas cosas", declaró al New York Times en 2016.

Rowlands trabajó en el teatro regional y en la televisión antes de debutar en Broadway en "Middle of the Night" en 1956. Dos años más tarde consiguió su primer papel en el cine en "The High Cost of Loving" y apareció en la primera película como director de Cassavetes, "Sombras".

"No era como trabajar para nadie más", dijo al crítico de cine Roger Ebert sobre su marido en 2016. "La libertad que John daba a sus actores era asombrosa".

Rowlands siguió trabajando en películas, incluido el drama de Woody Allen de 1988 "La otra mujer", y en televisión tras la muerte de Cassavetes.

Ganó el Emmy a la mejor actriz por "The Betty Ford Story" de 1987 y el drama "El Rostro de un Extraño" de 1992 y se llevó a casa el trofeo a la mejor actriz de reparto en una miniserie o película por "Ceguera histérica" de 2002.

El icono del cine independiente encontró un nuevo público cuando regresó a la gran pantalla en 2004 como la versión mayor del personaje de la actriz Rachel McAdams en "Diario de una pasión".

Rowlands estuvo casada con Cassavetes desde 1954 hasta su muerte. Tuvieron tres hijos. En 2012, se casó con el empresario Robert Forrest.

"Es una vida complicada, pero era tan emocionante y maravillosa porque estabas haciendo lo que realmente querías hacer", dijo sobre la actuación y la realización de películas independientes. (Reporte de Patricia Reaney; Reporte adicional de Daniel Trotta; Editado en español por Javier Leira y Ricardo Figueroa)

Reuters