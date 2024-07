Gente, pasión, planeta: Mary Kay publica su Informe de Sostenibilidad 2024

Dallas--(business wire)--jul. 23, 2024--

Mary Kay Inc., líder mundial en sostenibilidad y defensa corporativa, publicó hoy su Informe de Sostenibilidad 2024. El informe, organizado por impacto medioambiental, social y económico, subraya el compromiso de la empresa con la creación y el fomento de un modelo empresarial que enriquezca la vida de las mujeres y apoye a las comunidades, protegiendo al mismo tiempo nuestro planeta.

“La sostenibilidad está profundamente arraigada en la historia de Mary Kay", manifestó Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay Inc. "Nos gusta decir que lo hicimos antes de que fuera 'cool'. A nuestra icónica fundadora, Mary Kay Ash, le apasionaba no solo cambiar el mundo, sino protegerlo. Estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado este año, y cada año, para hacer realidad su sueño. Creo que ella también estaría orgullosa".

En un mundo que evoluciona rápidamente, Mary Kay se sitúa a la vanguardia del cambio, defendiendo la causa de las mujeres y reconociendo el inmenso poder que tienen para dar forma a nuestra economía global e impulsar un cambio significativo.

El informe 2024 destaca la promesa de Mary Kay de tomar decisiones que sean correctas para nuestro planeta y su gente:

Sostenibilidad medioambiental

Sostenibilidad social

Sostenibilidad económica

Para obtener más información sobre la estrategia global de sostenibilidad, compromiso e impacto de Mary Kay, consulta el informe completo aquí.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en el año 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres que sufren cáncer y maltrato doméstico y animar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com y Facebook, Instagram y LinkedIn. O síganos en X (antes Twitter).

