Georgia investiga un presunto complot para asesinar al fundador del partido gobernante

TIFLIS, 24 jul (Reuters) - El servicio de seguridad de Estado de Georgia dijo el miércoles que estaban investigando un complot que tenía como objetivo asesinar al ex primer ministro, Bidzina Ivanishvili, presidente honorario del partido gobernante.

En una publicación de Facebook, el servicio de seguridad de Estado señaló que estaba investigando lo que consideraba actividades delictivas destinadas a "derrocar violentamente" al gobierno y crear disturbios. Entre ellas, un plan para asesinar a Ivanishvili, el hombre más rico del país, fundador del partido gobernante, Sueño Georgiano, y primer ministro entre octubre de 2012 y noviembre de 2013. El multimillonario de 68 años, que hizo fortuna en Rusia en la década de 1990, volvió a la escena pública esta primavera como firme defensor de un proyecto de ley sobre "agentes extranjeros". La ley, que obliga a las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero a registrarse como "agentes de influencia extranjera", provocó protestas masivas en la capital, Tiflis, y sumió al país del Cáucaso Sur en el caos político. El servicio de seguridad no nombró a ningún sospechoso, pero el periódico digital del Cáucaso OC-Media dijo que al menos seis personas habían sido citadas para ser interrogadas, citando a un abogado y a dos de esas personas. La mayoría habían luchado contra Rusia en Ucrania.

El servicio de seguridad ucraniano SBU no devolvió inmediatamente una llamada para hacer comentarios.

El servicio de seguridad de Estado de Georgia, que no mencionaba a Ucrania en su mensaje, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Las autoridades georgianas han acusado en repetidas ocasiones a los georgianos radicados en Ucrania que luchan contra Rusia de planear un golpe de Estado en Georgia. Tiflis afirma que se opone a la guerra de Rusia, pero no se ha sumado a las sanciones contra Moscú por el conflicto. (Información de Reuters; redactado por Lucy Papachristou; editado por Andrew Heavens, Sharon Singleton y Timothy Heritage; editado en español por Javi West Larrañaga)

