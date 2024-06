Georgia luchará ante España "hasta el último minuto", promete Sagnol

Willy Sagnol, seleccionador de Georgia, después de ganar 2-0 a Portugal y clasificarse a octavos de final de la Eurocopa-2024, donde el domingo se enfrentará a España:

"Cuando formas parte de los equipos pequeños, sabes que no tienes nada que perder. Lo único que dije antes de la competición era que no importara qué pasara, que simplemente no teníamos que arrepentirnos de nada al final. No tenemos peso sobre nuestros hombros. Es duro cuando eres Francia, Inglaterra, España o Portugal, estás bajo presión porque la gente espera que ganes. Lo que queríamos hacer era conseguir que la gente de Georgia se sintiera orgullosa y eso creo que lo hemos conseguido. Afrontamos las situaciones según nos vienen. Ahora viene España, probablemente el equipo más fuerte de la fase de grupos. Pero hay una cosa segura y es que vamos a luchar hasta el último minuto".

Jta/dr

AFP