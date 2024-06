Gobierno de Colombia y disidencia de FARC instalan mesa de diálogo en Caracas

CARACAS (AP) — El gobierno colombiano instaló el lunes en la capital venezolana una mesa de negociación con la Segunda Marquetalia, un grupo armado ilegal encabezado por alias “Iván Márquez”, que retomó las armas tras el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En un comunicado conjunto las partes aseguraron que entre el 25 y 29 de junio adelantarán el primer ciclo de diálogo en el que definirán los protocolos de la negociación y anunciarán “las primeras decisiones sobre medidas y acciones para contribuir a avanzar en el desescalamiento del conflicto”.

“El éxito de la paz y los diálogos que se inician exigen una férrea cohesión de las partes en la ruta de la salida política y en su voluntad de abstenerse de acciones que socaven la confianza mutua”, resaltó el comunicado.

El equipo negociador del gobierno estará liderado por Armando Novoa, un experimentado jurista y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, y la disidencia será representada por José Vicente Lesmes, conocido con el alias de “Walter Mendoza”, quien también perteneció a las extintas FARC y se rearmó junto a Márquez.

La Segunda Marquetalia nació en 2019 y está conformada por experimentados guerrilleros que formaron parte de la línea de mando de las FARC. Actualmente están bajo el mando de Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, quien fue uno de los jefes de la guerrilla que negociaron el acuerdo de paz hace más de siete años.

“Márquez” abandonó un curul en el Congreso y volvió a la clandestinidad en 2019 junto a otros cabecillas alegando que el Estado colombiano los había traicionado, especialmente luego de la captura de Jesús Santrich, alias por el que se conoció a un excomandante de las desaparecidas FARC, también firmante del acuerdo de paz, a quien la fiscalía señaló de planificar un envío de cocaína a Estados Unidos, país donde era requerido por narcotráfico y que pidid su detención y extradición. Los disidentes consideraron que se trató de un “montaje” judicial.

La naciente mesa de negociaciones se enfrenta al reto de definir el tratamiento jurídico que obtendrían los miembros reincidentes como Márquez, quienes bajo las normas vigentes en Colombia no podrían volver a obtener beneficios judiciales. Novoa, el jefe negociador del gobierno, dijo a inicios de junio a The Associated Press que éste será un tema para examinar en las próximas reuniones con la disidencia.

La Segunda Marquetalia no es el grupo armado ilegal más poderoso en Colombia. Las fuerzas militares calculan sus tropas en más de 1.788 miembros, entre armados y redes de apoyo, por lo que lo superan en número grupos como el cártel Clan del Golfo, que se calcula está integrado por en 9.000 hombres en armas. Sin embargo, tiene influencia en la frontera con Venezuela y en el suroeste de Colombia.

Se trata de la tercera mesa de negociaciones con un grupo armado ilegal que instala el gobierno de Gustavo Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, en el marco de su política de “paz total” que pretende diálogos simultáneos con actores armados y bandas ilegales. Las otras negociaciones activas se adelantan con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y con la también disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central.

