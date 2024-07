Golovkin en el rincón de world boxing para mantener el boxeo en los juegos olímpicos

Por Steve Keating

5 jul (Reuters) - El ex campeón mundial de peso medio Gennady Golovkin confiará en su poder de persuasión y no en sus temidos puños para convencer a la federación kazaja de boxeo de que el World Boxing es la mejor esperanza para mantener este deporte en el programa olímpico. Recientemente nombrado presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán, Golovkin no está muy familiarizado con la arena política, pero con el futuro del boxeo como deporte olímpico contra las cuerdas, considera el combate como uno de los más importantes de su carrera.

Golovkin dijo a Reuters que presionaría a la federación de boxeo del país para que se uniera a World Boxing, respaldada por Estados Unidos, que se lanzó en abril del año pasado como alternativa a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA por su sigla en inglés), dirigida por el ruso Umar Kremlev.

El pasado mes de junio, el Comité Olímpico Internacional retiró el reconocimiento a la IBA por no haber completado las reformas en materia de gobernanza, finanzas y ética. El COI organiza los torneos de boxeo de los Juegos Olímpicos de París de este verano, pero ha declarado que no lo hará en los de Los Ángeles en 2028.

El COI ha instado a las federaciones nacionales a que se decidan por un sucesor de la IBA a más tardar el año que viene o se arriesgan a que el boxeo se quede fuera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Por nuestra parte, estamos intentando convencerles (a la federación kazaja de boxeo) de que se unan a World Boxing e intentamos insistir en ello", declaró Golovkin a través de un intérprete. "Lo estamos intentando y trataremos de seguir presionándoles para que tomen esa decisión". Considerado en su momento como el mejor boxeador libra por libra del mundo y un héroe deportivo en Kazajistán, Golovkin restó importancia a su influencia al tiempo que señalaba que existen múltiples intereses en cualquier resultado.

Pero dadas las recientes sentencias del COI y del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su sigla en inglés) a favor de Golovkin, sólo hay un camino a seguir. Tras un fallido recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su sigla en inglés) para anular la decisión del COI de dejar de reconocerle, la Federación Internacional de Boxeo ha presentado esta semana un último recurso ante el Tribunal Federal Suizo para que investigue si el fallo del tribunal deportivo fue ilegal. (Reportaje de Steve Keating en Toronto; Editado en español por Héctor Espinoza)

