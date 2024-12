Goolsbee de la fed espera que la tasa neutral pueda vislumbrarse a fines del próximo año

CHICAGO, 6 dic (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que las condiciones económicas determinarán la rapidez con la que la Reserva Federal reducirá las tasas a partir de ahora, pero añadió que espera que la entidad se centre en un punto de parada a finales del próximo año.

"Tengo la esperanza de que las condiciones sigan evolucionando de tal manera que podamos acercarnos al rango" en el que la política monetaria está teniendo un impacto neutral en la economía, dijo Goolsbee a periodistas.

Aunque no quiso especificar su estimación de neutral, dijo que un nivel en torno al 3%, muy por debajo de la actual tasa del 4,5% al 4,75% y aproximadamente la mediana que los funcionarios de la Fed proyectaron como punto de parada en su reunión de septiembre, "no me parece descabellado". (Reporte de Howard Schneider; Editado en español por Natalia Ramos)

