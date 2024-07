Granos-el trigo sube por incertidumbre sobre cosechas rusas; maíz cae por clima de eeuu

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 1 jul (Reuters) - Los futuros del trigo de Chicago subieron debido a que la incertidumbre sobre el tamaño de la cosecha de trigo de Rusia impulsó a los operadores a cubrir sus masivas posiciones cortas, mientras que los precios baratos incitaron a comprar gangas, dijeron operadores.

* Mientras tanto, los futuros del maíz cayeron debido a las prolongadas consecuencias del informe del viernes sobre superficie cultivada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que mostró que los agricultores habían plantado más maíz de lo esperado, y a los pronósticos de un clima beneficioso para el cinturón maicero del país.

* La soja subió ante señales de una mayor demanda.

* El contrato de trigo más activo de la Bolsa de Comercio de Chicago subía 11,5 centavos, a 5,8550 dólares el bushel a las 15:40 GMT.

* "El mercado está muy sobrevendido en este momento", dijo Darin Fessler, asesor de cobertura de Lakefront Futures and Options. "Los comerciantes no quieren quedarse cortos en este mercado si todavía no tienen cifras de Rusia".

* Un aumento en la demanda de trigo estadounidense, así como una cosecha de trigo de invierno en ese país que se acerca a su fin, están agregando apoyo a los precios del trigo, dijeron operadores.

* El maíz caía 3,25 centavos a 4,05 dólares el bushel. El mercado se había desplomado a un mínimo de 3,99 dólares y medio el viernes después de que se publicaran los datos del USDA, el nivel más bajo desde noviembre de 2020. La soja subía 11 centavos a 11,4450 dólares por bushel.

* La mayor demanda china de soja estadounidense y los precios más altos de la harina y el aceite de soja están ayudando a los futuros de la soja.

* China ha reservado mayores volúmenes en las últimas semanas, dijeron comerciantes y analistas, atraídos por los precios más bajos y la perspectiva de que Donald Trump regrese como presidente y reavive las tensiones comerciales entre Pekín y Estados Unidos, dijeron. (Reporte de Heather Schlitz; edición de David Evans. Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters