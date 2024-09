Granos-maíz sube a máximos de más de tres meses en chicago por previsiones de existencias en eeuu

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO, EEUU, 30 sep (Reuters) - Los futuros del maíz de la Bolsa de Chicago subían el lunes a máximos de más de tres meses tras conocerse que las enormes existencias de maíz de Estados Unidos seguían siendo menores a las expectativas de los agentes del mercado, según analistas.

* Las existencias de maíz ascendían a 1,76 billones de bushels al 1 de septiembre, un 29% más que un año antes y alcanzando un máximo de cuatro años, dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en un informe trimestral publicado el lunes temprano.

* Los analistas esperaban 1.844 millones de bushels de maíz, según un sondeo de Reuters.

* Los analistas del mercado dijeron que el informe del USDA parecía reflejar una demanda de grano más fuerte de lo esperado, incluida la reciente demanda de exportación de maíz de México.

* "Creo que en el panorama general, las existencias finales de maíz son cada vez más pequeñas, no más grandes. Así que eso significa que se equilibra de nuevo al alza, no a la baja", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities Inc.

* El maíz más activo de CBOT subía un 1,56%, a 4,245 dólares el bushel, a las 1750 GMT. Antes, el contrato había alcanzado un máximo de 4,2775 dólares por bushel, el precio más alto desde el 28 de junio.

* Se esperaba que los informes trimestrales de septiembre del USDA sobre las estimaciones de existencias de cereales y el informe anual sobre cereales pequeños mostraran unos inventarios estadounidenses de los mayores en cuatro años. Pero el informe de estimación de existencias de septiembre suele sorprender a los mercados.

* Los futuros del trigo CBOT subían un 0,82%, a 5,8475 dólares el bushel, ganando apoyo por las malas condiciones meteorológicas de los cultivos en algunas regiones.

* Los futuros de la soja CBOT tuvieron una jornada agitada. Bajaron un 0,52%, a 10,6025 dólares el bushel, después de que el USDA informó que las existencias de soja del 1 de septiembre aumentaron considerablemente respecto del año anterior, pero, al igual que el maíz, fueron menores a las expectativas comerciales.

* La soja habían alcanzado el viernes su precio más alto en dos meses debido a los daños causados por el huracán Helene en los cultivos y las infraestructuras de la costa estadounidense del golfo de México. (Contribución Renee Hickman en Chicago, Michael Hogan en Hamburgo y Peter Hobson en Canberra. Edición en español de Javier López de Lérida)

