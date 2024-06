(Grupo A) Alemania, la anfitriona favorita en el Grupo A pese a su mala racha

Alemania, que disputa como anfitriona una Eurocopa por segunda vez en su historia, busca volver a reinar en el Viejo Continente 28 años después en un torneo en el que parte con el cartel de favorito con una selección que combina el talento joven con el de veteranos, y que arrancará su camino en el Grupo A ante Suiza, Hungría y Escocia.

A priori, el combinado de Julian Nagelsmann no debería sufrir para avanzar en la primera fase del torneo, pero no puede olvidar que en los tres últimos grandes torneos internacionales --Mundial 2018, Eurocopa 2020 y Mundial de 2022-- tan solo ha logrado tres victorias en nueve partidos, logrando el pase a octavos tan solo en la última cita continental, donde no fue más allá. Tampoco en la Liga de Naciones puede presumir de ninguna 'F4'.

Así, más allá del sueño de levantar el título el próximo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, uno de los principales objetivos de Alemania es recuperar la competitividad en una gran cita. Para ello, la Federación Alemana confió el banquillo el pasado mes de septiembre, a Julian Nagelsmann, relevo de un Hansi Flick cuyo trabajo no cuajó tras el fiasco mundialista. Desde entonces, la tetracampeona mundial ha ido poco a poco mejorando sus resultados, a la vez que perfilando un nuevo equipo en el que combinan veteranos y talento joven.

Dentro de ese grupo de veteranos se encuentra Toni Kroos. El centrocampista del Real Madrid decidió dejar la selección tras la Eurocopa de 2021 y ha regresado para disputar con la camiseta de la 'Mannschaft' y delante del público de su país sus últimos minutos como futbolista antes de colgar las botas. Un regreso que, más allá de suponer un impulso anímico al grupo, es uno de los grandes argumentos en la candidatura germana al título ya que el '8' ha sido esta temporada uno de los mejores jugadores del mundo en su posición esta temporada.

Y si la vuelta de Kroos carga de calidad a Alemania, la de Thomas Müller hace lo propio en carácter. Pese a que no se encuentra en la plenitud de su carrera, el del Bayern es una pieza indispensable para Nagelsmann, como también lo es otro veterano como el portero Manuel Neuer, que vuelve a partir como titular en un gran torneo por delante del blaugrana Marc-André ter Stegen.

En defensa Kimmich, que volverá a actuar como lateral derecho, Rüdiger, Tah y Mittelstadt conforman la guarda pretoriana alemana que liderará el madridista. Además, en el centro del campo, un jugador con mucho trabajo e innegociable para Nagelsmann como es Alndrich, ayudará a mantener el equilibrio junto a Kroos y un Ilkay Gündogan igualmente vital en un equipo potentísimo en la línea ofensiva.

Y es que, la delantera alemana todo lo que rodea a ese puesto es de muchísima calidad y talento. Jamal Musiala, Florian Wirtz y Leroy Sané son un claro ejemplo de ello, y si encuentran su mejor versión durante el torneo, pueden hacer de Alemania una selección imparable. Niclas Fullkrug puede aportar ese '9' de referencia tras un buen año en el Dortmund.

Suiza quiere romper la barrera de los cuartos

La selección suiza volverá a estar presente en una gran cita de selecciones y es que ha estado presente en Eurocopas y Mundiales desde la Euro 2004, a excepción de la EURO de 2012. Eso sí, la gran asignatura pendiente para los de Murat Yakin es romper la barrera de los cuartos de final.

Suiza, en sus 17 presencias en Mundiales y Eurocopas, jamás ha estado entre los cuatro últimos supervivientes. Además, en la pasada edición de la Eurocopa, alcanzó la antepenúltima ronda, pero España se cruzó en la tanda de penaltis después de haber dejado en el camino a la gran favorita, la entonces campeona del mundo Francia, una buena muestra de su capacidad competitiva.

Y para hacer historia en Alemania, los helvéticos contarán con un combinado liderado por jugadores con gran experiencia y de primer nivel como son el guardameta Yann Sommer, el central Manuel Akanji, cuyo nivel se ha elevado a las órdenes de Pep Guardiola, Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka o Xerdan Shaqiri. Aunque la falta de un delantero referencia en la punta es el principal lastre del combinado de Murat Yakin.

Escocia repite en una eurocopa por segunda vez en su historia

Plantar batalla y aprovechar la ocasión será el objetivo de una Escocia que regresa por segunda Eurocopa consecutiva a la fase final del torneo continental. Una gran fase de clasificación, en la que incluso llegaron a pelear el primer puesto a España, y en la que superaron a rivales como Noruega o Georgia, les ha dado el billete a Alemania apoyado en el centrocampista del Manchester United Scott McTominay, autor de 7 tantos.

Sin embargo, Escocia nunca ha pasado la fase de grupos en ninguna gran cita internacional y para hacerlo confía en alargar las buenas sensaciones mostradas en fase clasificatoria, con su tradicional fútbol más directo y físico, que parece más competitivo en la actualidad.

Todo ello bajo el mando de Steve Clarke. El preparador británico, que fuera asistente de Mourinho, continúa dando mimbres a una selección liderada en el campo por jugadores de primer nivel como son Andy Robertson, Scott McTominay o Che Adams. De hecho, el bloque de esta selección escocesa es prácticamente el mismo que quedó apeado en la fase de grupos hace tres años, aunque ahora cuentan ya con la experiencia que les da haber disputado ya una Eurocopa.

Hungría, la tapada del grupo pese a llegar invicta a alemania

Hungría parte, a priori, como el equipo con menos opciones de avanzar a la siguiente ronda, pero los buenos resultados cosechados tanto en la fase de clasificación como en la última edición de la Liga de Naciones cargan de moral al equipo de Marco Rossi.

En la fase de clasificación, Hungría se mantuvo invicto y dominó un grupo compuesto por Serbia, Montenegro, Lituania y Bulgaria, logrando el pase de manera holgada y con varias jornadas de antelación. Además, el conjunto magiar demostró en un competido grupo de la Nations League que pueden competir y ganar a cualquiera. Y es que consiguió ganar los dos partidos a Inglaterra y ganar uno y empatar otro ante Alemania, serio aviso para sus rivales.

En cuanto a nombres propios, los de Marco Rossi cuentan con el centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, como jugador franquicia. Sus números en la fase de clasificación (4 goles y 4 asistencias) fueron sobresalientes y ahora tendrá que refrendar las expectativas que le rodean desde hace tiempo en un gran torneo donde tendrá la compañía de jóvenes como Milos Kerkez, carrilero izquierdo de tan solo 20 años, que encabeza una nueva generación.

