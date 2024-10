Grupo industrial de eeuu presenta demanda para bloquear norma sobre cancelación simple de suscripciones

Por Jody Godoy

23 oct (Reuters) - Un grupo del sector de las telecomunicaciones que representa a proveedores de cable e Internet presentó el miércoles una demanda, junto con otras dos organizaciones, para bloquear una norma de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos que obliga a las empresas a ofrecer mecanismos sencillos de cancelación de suscripciones.

NCTA - The Internet & Television Association (Asociación de Internet y Televisión) y grupos que representan a sectores de seguridad en el hogar y publicidad en línea afirmaron en documentos presentados ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans que la norma conocida como "click to cancel" se extralimita en la autoridad de la FTC y no está respaldada por pruebas.

Un portavoz de la FTC declinó hacer comentarios.

La FTC concluyó la norma el 16 de octubre tras examinar miles de comentarios de particulares, grupos del sector y defensores de los consumidores.

La Asociación de Seguridad Electrónica, la Oficina de Publicidad Interactiva y la NCTA habían presentado comentarios en los que criticaban la norma por excesivamente amplia.

La NCTA representa a los principales proveedores de cable e Internet, como Charter Communications, Comcast Corp , y Cox Communications, así como a empresas de medios de comunicación como Disney Entertainment y Warner Bros. Discovery.

La norma exige a las empresas que obtengan el consentimiento de los consumidores para las suscripciones, las renovaciones automáticas y las pruebas gratuitas que se convierten en membresías de pago. El método de cancelación debe ser "al menos tan fácil de usar" como el proceso de inscripción.

También prohíbe exigir a los consumidores que se registraron a través de una aplicación o un sitio web que pasen por un chatbot o un agente para cancelar los contratos. Para las suscripciones en persona, las empresas deben proporcionar medios para cancelar por teléfono o en línea.

El Quinto Circuito es un lugar popular para que los grupos empresariales impugnen las acciones de las agencias. Doce de los 17 jueces activos del Quinto Circuito fueron nombrados por un presidente republicano, incluidos seis por el expresidente Donald Trump. (Reporte de Jody Godoy en Nueva York, edición de Chris Reese. Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters