Grupos de derechos imploran a comité olímpico que ayude a eliminar la prohibición del hiyab

Por Lori Ewing

Manchester, inglaterra, 11 jun (reuters) - o rganizaciones deportivas y de derechos humanos han pedido al presidente del comité olímpico internacional (coi), thomas bach, que ayude a revocar la prohibición de que las atletas francesas lleven el hiyab, alegando que socava las celebraciones de los primeros juegos olímpicos con igualdad de género.

Aunque el COI anunció en septiembre que se permitiría a las atletas que compitieran en los Juegos de París llevar hiyab, la ministra francesa de Deportes , Amelie Oudea-Castera, ha prohibido a las atletas francesas que lo lleven, alegando que están sujetas a la estricta separación entre religión y Estado del país.

Amnistía Internacional y otros 10 grupos firmaron una carta dirigida a Bach el 24 de mayo en la que afirmaban que la prohibición va en contra de la Carta Olímpica y forma parte de un problema mayor de discriminación contra las atletas musulmanas en todos los niveles del deporte en Francia.

"Este importante paso garantizaría que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos dejan un verdadero legado hacia la igualdad de género en Francia, asegurando que se respeta y protege el derecho a la no discriminación de todas las mujeres y niñas, y que se garantiza su derecho a participar en el deporte", dice la carta.

"La discriminación del país contra las mujeres y niñas que usan el hiyab es particularmente preocupante dada la celebración del COI de París 2024 como los primeros "Juegos Olímpicos con Igualdad de Género".

Los Juegos de París serán los primeros con igual número de atletas masculinos y femeninos.

Las prohibiciones del hiyab han provocado discriminación, humillación y traumas contra las atletas musulmanas en Francia, algunas de las cuales han abandonado el país para buscar oportunidades en otros lugares, según la carta. Reuters se ha puesto en contacto con el COI para recabar sus comentarios.

La jugadora de baloncesto francesa Helene Ba, cofundadora de Basket pour Toutes (Baloncesto para Todos), declaró el martes en una rueda de prensa por video que "¿Acaso el equipo francés no debería representar a toda la sociedad en su diversidad?".

"Es una clara violación de la Carta Olímpica, pero también un atentado contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Refuerza los estereotipos raciales y de género, y alimenta el odio antimusulmán que ya impregna parte de la sociedad francesa".

Entre los grupos que firmaron la carta a Bach se encontraban: Basket Pour Toutes, Athlete Ally, The Sport & Rights Alliance, Amnistía Internacional, The Army of Survivors, el Comité para la Protección de los Periodistas, Football Supporters Europe, Human Rights Watch, ILGA World (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), Transparency International Germany y la World Players Association. (Reportaje de Lori Ewing. Editado en español por Héctor Espinoza)

